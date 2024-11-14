Королю Чарльзу — 76. Как монарха поздравили Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото)
В честь 76-го дня рождения представлен новый портрет суверена. Тем временем его старший сын с женой креативно подошли к поздравлению.
Британский король Чарльз ІІІ 14 ноября отмечает 76-летие. По этому поводу пресс-служба монаршей семьи показала праздничный портрет именинника.
На фото сын покойной королевы Елизаветы II позировал в синем деловом костюме, белой рубашке и галстуке с дизайном. Он улыбался, глядя прямо в камеру.
"Поздравляем Его Величество Короля с Днем рождения сегодня", — отметила пресс-служба королевской семьи.
Между тем Кейт Миддлтон и принц Уильям показали необычное и яркое фото короля Чарльза III, на котором тот позирует в солнцезащитных очках и с тематическими бусами во время одного из своих визитов за границу в Самоа в октябре 2024 года.
"Поздравляем Его Величество Короля с Днем рождения!" — написали принц и принцесса Уэльские.
Именинник стал королем Великобритании сразу после смерти матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года. Впрочем, официальная коронация состоялась 6 мая 2023 года. На престол Чарльз ІІІ сел вместе с женой Камиллой.
За монархом в очереди на правление следует его старший сын Уильям, а за ним трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
Напомним, Кейт Миддлтон отреагировала на бороду принца Уильяма.
Также Фокус писал о напряженных отношениях короля Чарльза ІІІ с сыном Гарри.