Кейт Міддлтон зробила зухвалий коментар про бороду принца Вільяма

Через багато років, у 2024, принц Уельський знову відростив бороду. Донька Шарлотта навіть розплакалася через новий імідж тата.

Кейт Міддлтон прокоментувала новий образ принца Вільяма з бородою. Про це пише The Sun.

У неділю пам’яті принцеса Уельська відвідала захід вшанування загиблих солдатів. І читачка по губах упевнена, що вона "спіймала" Кетрін, яка робила зухвалий коментар про бороду свого чоловіка.

На балконі кенотафу Міддлтон розмовляла із Софі Вессекською, герцогинею Единбурзькою, перед двохвилинним мовчанням.

Важливо

Ворожнеча через бороду: чому посварилися принц Вільям та принц Гаррі (фото)

За словами професійної читачки по губах Ніколи Гіклінг Софі запитала Кейт: "Тобі подобається борода?" А дружина принца Вільяма відповіла: "Я вважаю це досить збудливим".

"Тепер вам усе краще", — сказала герцогиня Единбурзька, нібито маючи на увазі лікування раку королівської персони, яке вона нещодавно закінчила.

Інша читачка по губах наполягає на тому, що Кейт Міддлтон насправді сказала, що борода Вільяма "ніколи не є округлою", а не збудливою.

Принц Вільям з бородою

Софі начебто зазначила, що це "гарна борода" і "тепер вона набагато краща".

Тим часом принцеса Шарлотта була не дуже задоволена, коли її батько відростив щетину на початку цього року. Донька Кейт Міддлтон навіть розплакалася через це.

На заході в неділю принцеса Уельська зʼявилася в сукні-пальті Catherine Walker, капелюшку Juliette Botterill і з чорним клатчем Mulberry.

Дружина принца Вільяма одягла сережки з перлами та діамантами, які колись належали королеві Єлизаветі II.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон порушила традицію в День памʼяті.

Також Фокус писав про топ стильних появ принцеси Шарлотти.