Принц Вільям довів доньку Шарлотту до сліз: що сталося

Донька Кейт Міддлтон різко відреагувала на новий імідж батька. Після цього Вільяму довелося відмовитися від змін.

Принц Вільям поділився реакцією своєї дочки принцеси Шарлотти, коли він вперше вирішив відростити бороду. Про це пише Hello Magazine.

Майбутній король Великої Британії вперше продемонстрував новий імідж з волоссям на обличчі у відеозверненні, щоб привітати команду своєї країни після Олімпіади в Парижі 2024 року в серпні.

Під час перебування в Південній Африці принц Уельський зізнався, що це був "найважчий рік" у його житті. Сина короля Чарльза ІІІ також запитували про його бороду.

Сміючись, він розкрив реакцію своєї дев’ятирічної доньки, сказавши: "Що ж, Шарлотті це не сподобалося в перший раз. Коли я вперше відростив бороду, у неї навернулися сльози, тому мені довелося її збрити. А потім я знову відростив її".

Принц Вільям та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Перед цим принца бачили з бородою на Різдво 2008 року, але повідомлялося, що його покійна бабуся, королева Єлизавета II, попросила онука зголити бороду, коли він був проходив військову службу.

До недавнього часу солдатам не дозволялося відрощувати волосся на обличчі під час служби в британській армії.

Інструкції були пом’якшені нещодавно, і тепер борода та вуса мають бути охайними, належним чином доглянутими та регулярно перевірятися.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Скрін відео

Нагадаємо, принц Вільям дав принцесі Шарлотті обіцянку перед поїздкою в ПАР.

Також Фокус писав про наступну появу Кейт Міддлтон на публіці.