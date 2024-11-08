Кейт Міддлтон зʼявиться на публіці після закінчення хіміотерапії: коли це станеться

Принцеса Уельська у вересні 2024 оголосила, що закінчила курс хіміотерапії. Втім, остаточне подолання раку ще попереду.

Кейт Міддлтон зʼявиться на публіці вперше після новин про закінчення курсу хіміотерапії. Про це пише Mirror.

Букінгемський палац оголосив, що принцеса Уельська вийде у світ напередодні Неділі пам'яті 10 листопада 2024, коли в країні вшановують загиблих у всіх війнах.

Дружина майбутнього короля Великої Британії збирається відвідати службу пам’яті в Кенотафі та Фестиваль пам’яті в Королівському Альберт-Холі в суботу. Це станеться на фоні того, що вона повільно повертається до монарших обов’язків після завершення курсу хіміотерапії.

У той час як Кейт Міддлтон приєднається до королівської родини на заходах, присутність королеви Камілли буде залежати від медичної консультації найближчим часом, повідомили в палаці, оскільки дружина Чарльза ІІІ погано почувається через інфекцію грудної клітки.

Оголошення про наступну появу принцеси Уельської сталося після того, як принц Вільям поділився рідкісним коментарем про стан дружини. Під час появи в останній день свого туру Південною Африкою він зізнався, що це був один із "найважчих років" у його житті.

Майбутній британський суверен також запевнив шанувальників, що Кейт "почувається дуже добре".

"Вона справляється дуже добре, дякую. І, сподіваюся, вона дивиться сьогодні ввечері. Підбадьорюйте мене. Вона була приголомшливою весь цей рік", — зазначив син принцеси Діани.

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцеса Уельська розповіла про свій діагноз у березні 2024, коли вона сказала шанувальникам, що "почувається добре і з кожним днем ​​стає сильнішою". Дружина Вільяма була госпіталізована 16 січня для планової операції на черевній порожнині, внаслідок чого і виявили онкологію.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон повернулася до спортзалу.

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