Стало известно, почему в Букингемском дворце не хотели, чтобы Элтон Джон пел на похоронах принцессы Дианы

Как близкий друг покойной принцессы Джон переработал песню для службы в 1997-м году.

Согласно документам Британского национального архива, сотрудники дворца изначально хотели отказаться от 74-летнего британского певца Элтона Джона как исполнителя на похоронах принцессы Дианы, утверждая, что песня, которую он избрал, была "слишком сентиментальной". Об этом пишет New York Post. Как близкий друг покойной принцессы Джон переработал песню "Candle in the Wind" для службы в 1997 году.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Отметим, что принцессе Диане было 36 лет, когда она погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе во время преследования папарацци в Париже. Также погибли ее египетский бойфренд Доди Файед и водитель пары Анри Поль.

Автор песни Берни Топин переписал первую строчку трибьюта, которая первоначально была о Мэрилин Монро. Он сменил слова "До свидания, Норма Джин", настоящее имя Монро, на "Прощай, роза Англии", напоминающие о Диане.

[ + – ] Элтон Джон поет на похоронах принцессы Дианы в 1997-м году.

В Вестминстерском аббатстве, где состоялись похороны, был готов саксофонист на случай, если выступление Джона будет отменено.

Тогдашний декан Вестминстерского аббатства Уэсли Карр обратился к королевской семье, сказав, что что-либо классическое или хоровое будет считаться "неподходящим", а песни Джона — "слишком сентиментальны", добавил он, что это было бы "плохим ввиду национального настроения" .

В архивных заметках песни Джона описывались как "другой стиль музыки, популярный и связанный с принцессой".

Напомним, что спровоцировало смертельное ДТП в 1997 году и как невидимая травма стала приговором.