Незадолго до сожжения начал двигаться: в Индии едва не похоронили живого мужчину

Журналисты сообщили, что мужчину признали мертвым без вскрытия и отправили на кремацию. Однако незадолго до процедуры он начал двигаться.

В Индии мужчина очнулся на похоронном костре за несколько минут до того, как его должны были поджечь. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на местные власти.

Журналисты рассказывают, что 25-летний Рохиташ Кумар имел проблемы с речью и слухом. После эпилептического приступа его доставили в больницу в Джунджхуну в западном штате Раджастхан.

В медицинском учреждении врач констатировал его смерть. Однако вместо необходимого вскрытия для установления причины смерти врачи отправили его в морг.

"Врач подготовил отчет о вскрытии, не проводя его, а затем тело отправили на кремацию", — рассказал главный врач медицинского учреждения.

Во время церемонии погребения, незадолго до начала сожжения, "умерший" начал двигаться. Оказалось, что индеец был живым.

Рохиташа Кумара во второй раз доставили в больницу. Мужчина умер 22 ноября.

Из-за инцидента от выполнения обязанностей отстранены три врача. Полиция начала расследование.

Напомним, недавно индейские племена заставили отменить аукцион в Британии, на котором хотели продать черепа их предков. Последние годы в связи с ростом этических проблем относительно сбора, продажи и демонстрации человеческих останков многие коллекционеры пересматривают свой подход.

Отметим, что верующие храма во Вриндаване в Индии выстраивались в очередь, чтобы попить воды, которая капала со скульптуры слона, считая ее божественной. На самом деле это был конденсат, который вытекал из кондиционера, который охлаждал воздух в храме.