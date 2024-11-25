Незадовго до спалення почав рухатись: в Індії ледве не похоронили живого чоловіка

Журналісти повідомили, що чоловіка визнали мертвим без розтину і відправили на кремацію. Однак незадовго до процедури він почав рухатись.

В Індії чоловік опритомнів на похоронному вогнищі за декілька хвилин до того, як його мали підпалити. Про це повідомляє MedicalXpress із посиланням на місцеву владу.

Журналісти розповідають, що 25-річний Рохіташ Кумар мав проблеми з мовленням та слухом. Після епілептичного нападу його доставили до лікарні в Джунджхуну в західному штаті Раджастхан.

У медичному закладі лікар констатував його смерть. Однак замість необхідного розтину для встановлення причини смерті лікарі відправили його до моргу.

"Лікар підготував звіт про розтин, не проводячи його, а потім тіло відправили на кремацію", — розповів головний лікар медичного закладу.

Під час церемонії поховання, незадовго до початку спалення, "померлий" почав рухатися. Виявилося, що індієць був живим.

Рохіташа Кумара вдруге доправили до лікарні. Чоловік помер 22 листопада.

Через інцидент від виконання обов'язків відсторонено трьох лікарів. Поліція почала розслідування.

Нагадаємо, нещодавно індіанські племена змусили скасувати аукціон у Британії, на якому хотіли продати черепи їхніх предків. Останні роки у зв’язку зі зростанням етичних проблем щодо збору, продажу та демонстрації людських останків багато колекціонерів переглядають свій підхід.

Зазначимо, що віряни храму у Вріндавані в Індії вишиковувались у чергу, щоб попити води, яка капала зі скульптури слона, вважаючи її божественною. Насправді ж це був конденсат, який витікав з кондиціонера, що охолоджував повітря у храмі.