Стало відомо, як Кейт Міддлтон відсвяткувала своє 40-річчя

Ювілей дружини майбутнього короля Великобританії викликав особливий інтерес громадськості.

Напередодні Кетрін Міддлтон, дружина принца Вільяма, спадкоємця королівського трону Великобританії, відсвяткувала своє 40-річчя. Як пише Express, герцогиня Кембриджська відмовилася від гучних та масштабних святкувань, а вирішила зібрати родину та друзів у своєму домі в графстві Норфолк.

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Той, хто не зміг бути присутнім поруч з Кейт у день святкування, привітав її через соцмережі. Зокрема на офіційному Instagram-акаунті королівської родини виклали серію архівних фото з Кетрін. Герцогиня Кембриджська вже відповіла на всі привітання.

Королівська експертка Кейт Ніколл повідомила, що Кейт Міддлтон, народна улюблениця Великобританії, влаштувала скромні святкування через поширення варіанту омікрон, через який раніше вже скасовувалися важливі королівські заходи. Минулого року 39-й день народження Кейт відсвяткувала під час карантину, коли вона з родиною жила у своєму заміському будинку Анмер Хол у Норфолку.

[ + – ] Привітання герцогині Кембриджської на офіційному Instagram-акаунті королівської родини.

Раніше Фокус писав про опубліковані Кенсінгтонським палацом офіційні портрети 40-річної герцогині, які поповнять колекцію британської Національної портретної галереї. На знімках Кейт Міддлтон продемонструвала три нові вбрання, створені британським модельєром Александром Макквіном.

[ + – ] Офіційні портрети Кейт Міддлтон до її 40-річчя.

Нагадаємо, найцікавіші факти з життя дружини принца Вільяма, майбутнього короля Великобританії.