Кейт Міддлтон відреагувала на привітання з ювілеєм

Через спалах Омікрона пишного святкування дня народження Кейт Міддлтон не було, проте це не завадило британцям привітати герцогиню у соцмережах.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відсвяткувала 9 січня свій 40-й день народження, отримавши з цього приводу величезну кількість привітань не лише від родичів і близьких, а й від численних шанувальників у соцмережах. У зв'язку з цим вона опублікувала на своїй сторінці в Twitter подяку всім тим, хто написав і сказав їй теплі слова.

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"Дякую за всі ваші добрі побажання до дня народження, а також Паоло та Національній портретній галереї за ці три особливі портрети. С", — йдеться у публікації.

[ + – ] Герцогиня Кетрін подякувала всім, хто написав їй теплі слова Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Як відомо, до дня народження майбутньої королеви Великої Британії Кенсингтонський палац представив три нові знімки герцогині, зроблені знаменитим модним фотографом італійського походження Паоло Роверсі.

На одній із фото вона позує у яскраво-червоній сукні Alexander McQueen за 3,450 фунтів стерлінгів.

"Ці нові портрети, випущені на ознаменування 40-річчя, будуть показані спільноті у трьох значущих місцях: Беркширі, Сент-Ендрюсі й Англсі, як частина @NPGLondon, загальнонаціональної виставки "Повернення додому" напередодні відкриття Галереї у 2023 році у підписі до кадру.

[ + – ] Кейт Міддлтон в об'єктиві Паоло Роверсі

Британці вже назвали знімки Кейт черговим сигналом двору про майбутню роль герцогині Кембриджської, а королева привітала дружину онука добіркою спільних фото, опублікованих на офіційному акаунті королівської родини.

[ + – ] Королева Єлизавета II привітала Кейт серією спільних фото

Привітання опублікував у себе в Instagram свекр герцогині, принц Чарльз, побажавши їй бути щасливою.

Нагадаємо найцікавіші факти із життя герцогині Кембриджської, а також її найяскравіші різдвяні образи.