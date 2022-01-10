Кейт Міддлтон відреагувала на привітання з ювілеєм
Через спалах Омікрона пишного святкування дня народження Кейт Міддлтон не було, проте це не завадило британцям привітати герцогиню у соцмережах.
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відсвяткувала 9 січня свій 40-й день народження, отримавши з цього приводу величезну кількість привітань не лише від родичів і близьких, а й від численних шанувальників у соцмережах. У зв'язку з цим вона опублікувала на своїй сторінці в Twitter подяку всім тим, хто написав і сказав їй теплі слова.
"Дякую за всі ваші добрі побажання до дня народження, а також Паоло та Національній портретній галереї за ці три особливі портрети. С", — йдеться у публікації.
Як відомо, до дня народження майбутньої королеви Великої Британії Кенсингтонський палац представив три нові знімки герцогині, зроблені знаменитим модним фотографом італійського походження Паоло Роверсі.
На одній із фото вона позує у яскраво-червоній сукні Alexander McQueen за 3,450 фунтів стерлінгів.
"Ці нові портрети, випущені на ознаменування 40-річчя, будуть показані спільноті у трьох значущих місцях: Беркширі, Сент-Ендрюсі й Англсі, як частина @NPGLondon, загальнонаціональної виставки "Повернення додому" напередодні відкриття Галереї у 2023 році у підписі до кадру.
Британці вже назвали знімки Кейт черговим сигналом двору про майбутню роль герцогині Кембриджської, а королева привітала дружину онука добіркою спільних фото, опублікованих на офіційному акаунті королівської родини.
Привітання опублікував у себе в Instagram свекр герцогині, принц Чарльз, побажавши їй бути щасливою.
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