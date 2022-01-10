Кейт Миддлтон отреагировала на поздравления с юбилеем

Из-за вспышки Омикрона пышного празднования дня рождения Кейт Миддлтон не было, однако это не помешало британцам поздравить герцогиню в соцсетях.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отметила 9 января свой 40-ый день рождения, получив по этому поводу огромное количество поздравлений не только от родственников и близких, но и от многочисленных поклонников в соцсетях. В связи с этим она опубликовала на своей странице в Twitter благодарность всем тем, кто написал и сказал ей теплые слова.

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"Спасибо за все ваши добрые пожелания ко дню рождения, а также Паоло и Национальную портретную галерею за эти три особенных портрета. С", – говорится в публикации.

[ + – ] Герцогиня Кэтрин поблагодарила всех, кто написал ей теплые слова Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Как известно, ко дню рождения будущей королевы Великобритании Кенсингтонский дворец представил три новых снимка герцогини, сделанных знаменитым модным фотографом итальянского происхождения Паоло Роверси.

На одной из фотографий она позирует в ярко-красном платье Alexander McQueen за 3,450 фунтов стерлингов.

"Эти новые портреты, выпущенные в ознаменование 40-летия, будут показаны сообществу в трех значимых местах: Беркшире, Сент-Эндрюсе и Англси, как часть @NPGLondon, общенациональной выставки "Возвращение домой" в преддверии открытия Галереи в 2023 году", – говорится в подписи к кадру.

[ + – ] Кейт Миддлтон в объектива Паоло Роверси

Британцы уже назвали снимки Кейт очередным сигналом двора о будущей роли герцогини Кембриджской, а королева поздравила жену внука подборкой совместных фото, опубликованных на официальном аккаунте королевской семьи.

[ + – ] Королева Елизавета II поздравила Кейт серией совместных фото

Поздравление опубликовал у себя в Instagram свекр герцогини, принц Чарльз, пожелав ей быть счастливой.

Напомним самые интересные факты из жизни герцогини Кембриджской, а также ее самые яркие рождественские образы.