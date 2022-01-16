Принц Гаррі через суд вимагатиме в уряду Великобританії повернути йому охорону

Герцог Сассекський дав зрозуміти, що готовий сплатити за послуги безпеки на території Великобританії.

Принц Гаррі, який у 2020 році разом із дружиною Меган Маркл склав із себе обов'язки члена королівської сім'ї та переїхав до США, подає позов проти уряду Великобританії з вимогою отримати такий же захист поліції, яким він користувався до Мегзіту, пише Mail on Sunday.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Принцу не сподобалося, що його позбавили державної охорони, і він стверджує, що для його сім'ї "небезпечно" повертатися до Великобританії без неї. Він хоче привезти зі США свого сина Арчі та маленьку дочку Лілібет, але його сім'я "не може повернутися до свого дому", тому що це – "надто небезпечно", заявив їхній представник.

За інформацією видання, адвокати герцога Сассекського написали до міністерства внутрішніх справ листа про "протокол попередньої дії", в якому вказувалося, що вони домагатимуться судового перегляду, якщо принцу Гаррі, його дружині та дітям не буде забезпечена постійна охорона, коли вони вирішать прилетіти в Велику Британію. Юристи дали зрозуміти, що Гаррі готовий сплатити за ці послуги.

[ + – ] Герцоги Сасекські Фото: Getty Images

Також у позові згадується той момент, що інші особи, які залишили державні посади, все ще перебувають під захистом поліції, причому безкоштовно.

Якщо справі дадуть хід, то адвокати Гаррі та міністри британського уряду з'ясовуватимуть це питання у Високому суді Лондона.

Щодо королеви Єлизавети II, то вона, на думку журналістів, знає про дії свого онука. Це перший випадок, коли член королівської сім'ї порушив справу проти уряду її величності.

"Аргумент Гаррі двома словами такий: "Ви неправильно зрозуміли закон". Він вважає, що рішення зняти з нього охорону було неправильним. Протокол попереднього розслідування був відправлений адвокатами Гаррі до міністерства внутрішніх справ кілька місяців тому. По суті, це передує судовому перегляду", – заявило джерело Mail.

Користувачі засудили такий вчинок принца Гаррі.

"Те, як він ставився до своєї сім'ї, неправильно. Йому потрібно приймати наслідки як дорослий, а не поводитися, як зіпсована дитина. Він хотів нормальності, тепер вона у нього є", "Ти знав, що станеться, коли ти підеш, ти зробив свій вибір, не чекай, що я платитиму за твій захист, коли ти заробляєш мільйони, розгромивши свою сім'ю", – пишуть у коментарях.

[ + – ] Британці не в захваті від намірів Гаррі Фото: Скриншот

Зазначимо, що принц Гаррі скаржився на те, що у нього забрали охорону ще в інтерв'ю Опре Вінфрі в березні минулого року.

[ + – ] Інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опре Вінфрі Фото: Скриншот

Востаннє принц Гаррі був у Великій Британії минулого літа. Він прилетів на відкриття 1 липня меморіальної статуї Діани, принцеси Уельської, а напередодні, 30 червня, зустрівся з тяжкохворими дітьми та молоддю на вечірці в саду WellChild та пообідньому чаюванні в К'ю Гарденс, Західний Лондон. Як стало відомо пізніше, принц Вільям не хотів, щоб брат був на відкритті пам'ятника, проте під час заходу ніяк не виявляючи свою неприязнь