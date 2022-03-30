Точная копия. В Сети показали, на кого на самом деле похож старший сын Кейт Миддлтон

Внешность старшего сына будущего монарха не раз становилась предметом обсуждения среди поклонников британской королевской семьи.

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Восьмилетний принц Джордж, сын герцогов Кембриджских, больше всего похож на своего деда по материнской линии Майкла Миддлтона. К такому выводу пришли пользователи Сети, внимательно рассмотрев снимки первенца Кейт Миддлтон и принца Уильяма во время поминальной службе по принцу Филиппу. Супруги пришли в Вестминстерское аббатство с двумя старшими детьми. Кроме принца Джорджа, на публике появилась и его сестра, принцесса Шарлотта.

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Когда фотографии с мероприятия распространились в сети, поклонники королевской семьи поспешили отметить, насколько внук похож своего 72-летнего деда.

По словам одного из читателей, Джордж – "это мини-Майкл Миддлтон". "Принц Джордж выглядит как светловолосая версия Майкла Миддлтона", — написал другой. "Джордж очень похож на своего деда – Майкла Миддлтона", – считает еще один наблюдатель.

"По моему мнению, внешне Джордж похож на Эрла Спенсера и Майкла Миддлтона", — отметил еще один пользователь, добавив, что его сестра принцесса Шарлотта больше похожа на 39-летнего принца Уильяма.

[ + – ] Принц Джордж и Майкл Миддлтон Фото: Скриншот

Некоторые британцы акцентируют внимание на том, что лицом Джордж похож на своего деда, а ростом – на своего отца, герцога Кембриджского.

Независимо от того, на кого он похож, Джордж произвел впечатление на королевских поклонников. Вместе с сестрой они демонстрировали воспитанность и вели себя очень достойно во время поминальной службы. Джордж, одетый в такой же костюм, как его отец, выглядел очень сосредоточенным, возможно, потому, что понимал всю серьезность ситуации.

Герцог и герцогиня Кембриджские приняли решение привести двух своих старших детей в Вестминстерское аббатство, чтобы они могли отдать дань уважения своему прадеду принцу Филиппу.

Служба знаменует собой одно из важных событий на сегодняшний день для двух молодых членов королевской семьи, оба из которых поддерживали тесные отношения с принцем Филиппом до его смерти в возрасте 99 лет в апреле прошлого года.

У британской королевы 12 правнуков, 10 из которых родились до смерти герцога Эдинбургского в апреле прошлого года.

Другими правнуками герцога Эдинбургского принц Луи (3 года), Лена Тиндалл (3 года) и ее годовалый брат Лукас, годовалый сын принцессы Евгении Август Бруксбэнк и дочь принцессы Беатрис Сиенна Мапелли Моцци, которая родилась в сентябре прошлого года. Дети принца Гарри и Меган Маркл Арчи (2 года) и девятимесячная Лилибет остались вместе с родителями в Калифорнии. Герцоги Сассекские проигнорировали мероприятие, поскольку принц Гарри не был уверен в безопасности своей семьи и не стал прилетать в Великобританию. Более того, он подал в суд на британское МИД.

Также на службе присутствовали семеро из восьми внуков королевы: Питер Филлипс, Зара Тиндалл, герцог Кембриджский, принцесса Беатрис, принцесса Евгения, леди Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн.

Напомним, во время службы королева не сдержала слез. Ее супруг, герцог Эдинбургский, скончался 9 апреля прошлого года, не дожив два месяца до своего 100-летия.