Мешканці Ямайки вимагають у королівської родини компенсувати епоху рабства та просити вибачення

Тур герцогів Кембриджських країнами Карибського басейну супроводжується скандалами.

Напередодні онук королеви Великобританії принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон відвідали Ямайку в межах туру країнами Карибського басейну, присвяченого платиновому ювілею правління королеви Єлизавети II. Проте місцеві жителі та влада зустріли високошановних гостей не з теплими обіймами. Про це пише People.

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Представники влади Ямайки написали відкритий лист до герцогів, у якому засудили Великобританію та її колоніальні амбіції, котрі призвели до епохи рабства на їхніх землях. У листі зазначається, що мешканці Ямайки не бачать причин святкувати ювілей коронування Єлизавети II, адже її правління та лідерство її попередників увіковічнили одну з найбільших трагедій людства в галузі прав людини.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон на Ямайці Фото: Getty Images

Також влада наголосила на тому, що все багатство королівської родини Великобританії накопичене зокрема на праці та життях людей, котрі мешкали в колоніях Великобританії.

Зазначимо, що Єлизавета досі формально є головою Ямайки, як і 13 інших колишній колоній. А мешканці столиці острівної держави, Кінгстона, виходили на вуличні протести, на яких закликали Кейт Міддлтон та принца Вільяма негайно просити вибачення.

Останній же виступав з промовою, у якій засудив рабство і наголосив, що цього явища не повинно було статися взагалі, воно жахливе. Проте герцог Кембриджський не попросив вибачення в ямайців, як це зробив і його батько Чарльз під час своєї подорожі на Барбадос перед тим, як той став республікою. Проте мешканці та влада острівних держав рішуче налаштовані на компенсацію за завдані збитки.

Раніше Фокус писав про яскравий наряд Кейт Міддлтон, який вона продемонструвала на Ямайці, повторивши образ королеви Єлизавети через 68 років.