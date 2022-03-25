Кейт Міддлтон повторила знаменитий білиосніжний образ Єлизавети II через 68 років

Сукня дружини принца Вільяма дуже схожа на ту, яку свого часу одягала британська королева під час турне Австралією. Образ Кейт доповнила прикрасами принцеси Діани.

Герцогиня Кембриджська Кетрін дедалі більше показує світові, наскільки велика її роль в королівській сім'ї Великобританії, і навіть готується до того, що стане дружиною короля після того, як її чоловік, принц Вільям, зійде на престол. Не дивно, що все частіше вона з'являється на публіці в образах, які говорять про її амбіції.

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Зокрема, під час туру Карибським морем Кейт Міддлтон повністю повторила ансамбль Єлизавети II, в якому та хизувалася у 1954 році в турне по Австралії незабаром після її коронації.

[ + – ] Єлизавета II під час туру Австралією, 1954 рік Фото: Getty Images

На параді Сил оборони Ямайки в шостий день туру Карибським морем Кетрін з'явилася у виготовленому на замовлення мереживному платті від Alexander McQueen. І якщо монарх носила білу парасольку та чорну сумочку, то Кейт доповнила образ атласним клатчем Anya Hindmarch вартістю 395 фунтів стерлінгів, прикрашеним перлами.

Що стосується головного убору, то герцогиня обрала повністю білий капелюшок з квітковим декором. Свого часу королева ж носила чорний тюлевий капелюх з трьома білими пір'їнами.

Свій образ Кетрін доповнила перловим браслетом із трьох ниток, що колись належав принцесі Діані. Остання з'являлася в ньому в 1989 на заході в Гонконзі.

Волосся герцогиня зібрала в елегантну зачіску.

Шанувальники королівської сім'ї швидко помітили схожість між двома вбраннями.

"Гаразд, я не можу бути єдиною людиною, яка побачила нову мереживну сукню Кетрін від Alexander McQueen, а також подумала про культову білу мереживну сукню Її Величності, яку вона носила на вечірці в саду в Австралії в 1954 році?" — написав один з користувачів.

Поїздка пари на Ямайку з нагоди Платинового ювілею королеви викликала суперечки та знову розпалила заклики республіканців до незалежності Ямайки.

Інсайдери уряду острівної держави розкритикували Вільяма за те, що він не вибачився за історичну роль Британії в работоргівлі, попри те, що під час скромного виступу напередодні ввечері він назвав це "жахливим злодіянням" та "плямою в історії Великобританії".

Герцог засудив рабство як "огидне", заявивши, що "це ніколи не мало статися", коли торкнувся цього питання після кількох днів протестів з вимогою відшкодування збитків від королівської сім'ї.

Вільям висловив "глибоку скорботу" з приводу насильницького перевезення мільйонів людей з Африки в Карибський басейн і Північну Америку — торгівлі, яку британські монархи або підтримували, або отримували з неї вигоду у XVII й XVIII століттях.

Тур Кембриджів Белізом, Ямайкою та майбутній фінальний етап на Багамах спричинив демонстрації та заяви, що закликають до вибачень від королівської родини. Майбутній король не вибачився, як не вибачився його батько Чарльз під час своєї подорожі на Барбадос перед тим, як той став республікою. Але він похвалив покоління карибців Віндраш, які прибули до Великобританії через кілька років після Другої світової війни, щоб допомогти відновити націю, виснажену шістьма роками конфлікту.

Прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс, мабуть, припустив, що його країна може стати наступною країною, яка відокремиться від монархії, заявивши Кембриджам, що вона "рухається вперед" і має на меті "втілити наші справжні амбіції та призначення як незалежна, розвинена, успішна країна".

The Independent повідомила, що уряд Ямайки вже розпочав процес переходу до республіки, і для спостереження за роботою призначено офіційну особу.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилася на званій вечері на Ямайці в розкішній сукні від свого улюбленого дизайнера.