Кейт Миддлтон повторила знаменитый белоснежный образ Елизаветы II спустя 68 лет

Платье жены принца Уильяма очень похоже на то, которое в свое время надевала британская королева во время турне по Австралии. Образ Кейт дополнила украшениями принцессы Дианы.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин все больше показывает миру, насколько велика ее роль в королевской семье Великобритании, а также готовится к тому, что станет женой короля после того, как ее супруг, принц Уильям, взойдет на престол. Неудивительно, что все чаще она появляется на публике в образах, которые говорят о ее амбициях.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В частности, во время тура по Карибскому морю Кейт Миддлтон полностью повторила ансамбль Елизаветы II, в котором та щеголяла в 1954 году в турне по Австралии вскоре после ее коронации.

[ + – ] Елизавета II во время тура по Австралии, 1954 год Фото: Getty Images

На параде Сил обороны Ямайки в шестой день тура по Карибскому морю Кэтрин появилась в изготовленном на заказ кружевном платье от Alexander McQueen. И если монарх носила белый зонт и черную сумочку, то Кейт дополнила образ атласным клатчем Anya Hindmarch стоимостью 395 фунтов стерлингов, украшенным жемчугом.

Что касается головного убора, что герцогиня выбрала полностью белую шляпку с цветочным декором. В свое время королева же носила черную тюлевую шляпу с тремя белыми перьями.

Свой образ Кэтрин дополнила жемчужным браслетом из трех нитей, некогда принадлежавшим принцессе Диане. Последняя появлялась в нем в 1989 году на мероприятии в Гонконге.

Волосы герцогини были собраны в элегантную прическу.

Поклонники королевской семьи быстро заметили сходство между двумя нарядами.

"Хорошо, я не могу быть единственным человеком, который видел новое кружевное платье Кэтрин от Alexander McQueen, а также подумал о культовом белом кружевном платье Ее Величества, которое она носила на вечеринке в саду в Австралии в 1954 году?", – написал один из пользователей.

Поездка пары на Ямайку по случаю Платинового юбилея королевы вызвала споры и вновь разожгла призывы республиканцев к независимости Ямайки.

Инсайдеры правительства островного государства раскритиковали Уильяма за то, что он не извинился за историческую роль Британии в работорговле, несмотря на то, что во время скромного выступления накануне вечером он назвал это "ужасающим злодеянием" и "пятном в истории Великобритании".

Герцог осудил рабство как "отвратительное", заявив, что "это никогда не должно было случиться", когда затронул этот вопрос после нескольких дней протестов с требованием возмещения ущерба от королевской семьи.

Уильям выразил "глубокую скорбь" по поводу насильственной перевозки миллионов людей из Африки в Карибский бассейн и Северную Америку — торговли, которую британские монархи либо поддерживали, либо извлекали из нее выгоду в XVII и XVIII веках.

Тур Кембриджей по Белизу, Ямайке и предстоящий финальный этап на Багамах вызвал демонстрации и заявления, призывающие к извинениям от королевской семьи. Будущий король не извинился, как не извинился его отец Чарльз во время своей поїздки на Барбадос перед тем, как тот стал республикой. Но он похвалил поколение карибцев Виндраш, которые прибыли в Великобританию через несколько лет после Второй мировой войны, чтобы помочь восстановить нацию, истощенную шестью годами конфликта.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс, по-видимому, предположил, что его страна может стать следующей страной, которая отделится от монархии, заявив Кембриджам, что она "двигается вперед" и намерена "осуществить наши истинные амбиции и предназначение в качестве независимой, развитой, процветающей страны". .

The Independent сообщила, что правительство Ямайки уже начало процесс перехода к республике, и для наблюдения за работой назначено официальное лицо.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на званом ужине на Ямайке в роскошном платье от своего любимого дизайнера.