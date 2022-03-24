Роскошный изумруд: Кейт Миддлтон покорила Ямайку новым образом

На торжественном приеме жена принца Уильяма появилась в драгоценностях, которые ей одолжила королева Великобритании.

Принц Уильям и Кейт уильям продолжают тур по Карибскому морю в честь Платинового юбилея королевы. В рамках визита на Ямайку супруги посетили роскошный ужин, устроенном генерал-губернатором Ямайки сэром Патриком Линтоном Алленом.

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На приеме все взгляды были прикованы к герцогине Кембриджской, которая появилась в изумительном платье, украшенном пайетками, от любимого дизайнера Кейт Jenny Packham. Его особенности – вырез бардо, отделка из органзы, пышное декольте с открытыми плечами, украшенный лиф, струящаяся многослойная юбка.

В качестве аксессуаров на Кэтрин были серьги и браслет из коллекции Emerald Tassel Parure с бриллиантами и изумрудами, которые ей одолжила королева. Елизавета II надевала эти драгоценности вместе с ожерельем, которое завершает комплект. По данным The Court Jeweller, набор мог быть подарком от шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна из Объединенных Арабских Эмиратов.

Герцогиня также прикрепила к платью Орден Королевской семьи и Звезду GCVO, которую монарх подарила ей в апреле 2019 года на восьмую годовщину свадьбы

Образ Кейт завершили зеленые бархатные туфли на каблуках от Manolo Blahnik.

Во время ужина принц Уильям произнес речь, в которой категорически осудил рабство, из-за которого пострадали прошлые поколения жителей Ямайки.

Он выразил "глубокую скорбь" по поводу рабства, назвав его "отвратительным":

"Я полностью согласен с моим отцом, принцем Уэльским, который сказал на Барбадосе в прошлом году, что ужасающие зверства рабства навсегда запятнали нашу историю. Я хочу выразить мою глубокую скорбь. Рабство было отвратительно. И этого никогда не должно было случиться".

Эти слова прозвучали на фоне непростого тура Кейт и Уильяма, поскольку если публика приветствовала их как знаменитостей, то политики Ямайки, в том числе премьер-министр Эндрю Холнесс, использовали встречи, чтобы ясно дать понять, что они будут настаивать на том, чтобы остров стал республикой с референдумом в этом году. Республиканцы также провели протест у здания Верховной комиссии Великобритании, требуя возмещения ущерба за рабство от Великобритании и королевской семьи.

Напомним, Кейт Миддлтон показала на Ямайке, с чем сочетать белый костюм.