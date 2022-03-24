Яркий акцент: Кейт Миддлтон показала, с чем сочетать белоснежный брючный костюм

Будущая королева Великобритании не устает менять наряды, задавая тренды на весь следующий сезон.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин во время тура по Карибскому морю продолжает демонстрировать новые и свежие образы. Которые уже берут себе на вооружение модницы по всему миру. Один из последних хитов Кейт Миддлтон – белый брючный костюм от Alexander McQueen.

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Образ она дополнила оранжевой блузой Ridley и такого же цвета мини-сумочкой, а также белыми туфлями-лодочками.

В том наряде жена принца Уильяма вместе с супругом появилась на встрече с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом и его женой Джульеттой. В свои 49 лет Холнесс является самым молодым лидером страны на сегодняшний день и во время своей предвыборной кампании пообещал превратить Ямайку из конституционной монархии в республику. Он также занимал пост премьер-министра с октября 2011 года по январь 2012 года, сменив на этом посту Брюса Голдинга, но проиграл Порции Симпсон-Миллер на досрочных выборах в декабре 2011 года.

В вестибюле Уильяма и Кейт также представили сенатору Камине Джонсон Смит, министру иностранных дел Роберту Моргану, министру Флойду Грину, и Одри Сьюэлл, постоянному секретарю канцелярии премьер-министра.

После того, как Кейт и Уильям оставили свои отзывы в специальной гостевой книге, им вручили официальный подарок – ром Appleton Estate Ruby, созданный первой женщиной-мастером-купажистом в мире доктором Джой. Spence – купаж отобранных вручную ромов выдержки от 35 до 45 лет.

После встречи с главой правительства Ямайки, члены королевской семьи отправились в Шортвудский педагогический колледж в Кингстоне. Он является признанным образцом в своей области, проводя исследования в области образования и ухода за детьми младшего возраста, а также предлагая программы профессионального развития для сектора раннего детства. Эта тематика особенно интересна герцогине, которая занимается вопросами раннего развития детей.

Во время своего визита Уильям и Кейт встретились со студентами, которые готовятся стать специалистами в области дошкольного образования.

Они также посетили начальную и детскую школу Shortwood Practicing, где пообщались с детьми и родителями, а затем встретились со студентами и сотрудниками, чтобы узнать об их работе и учебе в колледже и о том значении, которое Ямайка придает развитию детей младшего возраста.

Перед этим герцоги уже побывали в Тренч-Таун, историческом районе Кингстона, где жил легендарный музыкант Боб Марли, а также встретились с некоторыми из лучших спортивных звезд Ямайки.

Напомним, на Ямайку Кейт Миддлтон прилетела в роскошном желтом платье в цветах национального флага принимающей стороны.