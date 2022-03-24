Яскравий акцент: Кейт Міддлтон показала, з чим поєднувати білий брючний костюм

Майбутня королева Великобританії не втомлюється міняти вбрання, задаючи тренди на наступний сезон.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін під час туру Карибським морем продовжує демонструвати нові та свіжі образи, які вже беруть на озброєння модниці по всьому світу. Один з останніх хітів Кейт Міддлтон — білий брючний костюм від Alexander McQueen.

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Образ вона доповнила помаранчевою блузою Ridley та такого ж кольору мінісумочкою, а також білими туфлями-човниками.

У тому вбранні дружина принца Вільяма разом із чоловіком з'явилася на зустрічі з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом і його дружиною Джульєттою. У свої 49 років Голнесс є наймолодшим лідером країни на сьогоднішній день і під час своєї передвиборчої кампанії пообіцяв перетворити Ямайку з конституційної монархії на республіку. Він також обіймав посаду прем'єр-міністра з жовтня 2011 року до січня 2012 року, змінивши на цій посаді Брюса Голдінга, але програв Порції Сімпсон-Міллер на дострокових виборах у грудні 2011 року.

У вестибюлі Вільяма та Кейт також представили сенатору Камін Джонсон Сміт, міністру закордонних справ Роберту Моргану, міністру Флойду Грін, та Одрі Сьюелл, постійному секретарю канцелярії прем'єр-міністра.

Після того, як Кейт і Вільям залишили свої відгуки у спеціальній гостьовій книзі, їм вручили офіційний подарунок — ром Appleton Estate Ruby, створений першою жінкою-майстром-купажистом у світі доктором Джой. Spence — купаж відібраних вручну ромів витримки від 35 до 45 років.

Після зустрічі з главою уряду Ямайки, члени королівської родини вирушили до Шортвудського педагогічного коледжу в Кінгстоні. Він є визнаним зразком у своїй галузі, проводячи дослідження у галузі освіти та догляду за дітьми молодшого віку, а також пропонуючи програми професійного розвитку для сектору раннього дитинства. Ця тематика особливо цікава герцогині, яка займається питаннями раннього розвитку дітей.

Під час свого візиту Вільям і Кейт зустрілися зі студентами, які готуються стати фахівцями у галузі дошкільної освіти.

Вони також відвідали початкову та дитячу школу Shortwood Practicing, де поспілкувалися з дітьми та батьками, а потім зустрілися зі студентами та співробітниками, щоб дізнатися про їхню роботу та навчання у коледжі та про те значення, яке Ямайка надає розвитку дітей молодшого віку.

Перед цим герцоги вже побували в Тренч-Таун, історичному районі Кінгстона, де мешкав легендарний музикант Боб Марлі, а також зустрілися з деякими з найкращих спортивних зірок Ямайки.

Нагадаємо, на Ямайку Кейт Міддлтон прилетіла в розкішній жовтій сукні у кольорах національного прапора сторони, що приймає.