Розкішний смарагд: Кейт Міддлтон підкорила Ямайку новим образом

На урочистому прийомі дружина принца Вільяма з'явилася в коштовностях, які їй позичила королева Великобританії.

Принц Вільям і Кейт Вільям продовжують тур Карибським морем на честь Платинового ювілею королеви. У межах візиту на Ямайку подружжя відвідало розкішну вечерю, влаштовану генерал-губернатором Ямайки сером Патріком Лінтоном Алленом.

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На прийомі всі погляди були прикуті до герцогині Кембриджської, яка з'явилася в дивовижній сукні, прикрашеній паєтками, від улюбленого дизайнера Кейт Jenny Packham. Його особливості — виріз бордо, обробка з органзи, пишне декольте з відкритими плечима, оздоблений ліф, багатошарова спідниця.

Як аксесуари на Кетрін були сережки та браслет із колекції Emerald Tassel Parure з діамантами та смарагдами, які їй позичила королева. Єлизавета II одягала ці коштовності разом з намистом, яке завершує комплект. За даними The Court Jeweller, набір міг бути подарунком від шейха Заїда бін Султана Аль Нахаяна з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Герцогиня також прикріпила до сукні Орден Королівської сім'ї та Зірку GCVO, яку монархиня подарувала їй у квітні 2019 року на восьму річницю весілля.

Образ Кейт завершили зелені оксамитові туфлі на підборах від Manolo Blahnik.

Під час вечері принц Вільям виголосив промову, у якій категорично засудив рабство, через яке постраждали колишні покоління мешканців Ямайки.

Він висловив "глибоку скорботу" з приводу рабства, назвавши його "огидним":

"Я повністю згоден з моїм батьком, принцом Уельським, який сказав на Барбадосі минулого року, що жахливі звірства рабства назавжди заплямували нашу історію. Я хочу висловити мою глибоку скорботу. Рабство було огидне. І цього ніколи не мало статися".

Ці слова пролунали на тлі непростого туру Кейт та Вільяма, оскільки якщо публіка вітала їх як знаменитостей, то політики Ямайки, зокрема прем'єр-міністр Ендрю Голнесс, використали зустрічі, щоб точно дати зрозуміти, що вони наполягатимуть на тому, щоб острів став республікою з референдумом цього року. Республіканці також провели протест біля будівлі Верховної комісії Великої Британії, вимагаючи відшкодування збитків за рабство від Великої Британії та королівської родини.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон показала на Ямайці, з чим поєднувати білий костюм.