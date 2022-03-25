Жители Ямайки потребовали у королевской семьи просить прощения за годы рабства

Тур герцогов Кембриджских по странам Карибского бассейна сопровождается скандалами.

Накануне внук королевы Великобритании принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили Ямайку в рамках тура странами Карибского бассейна, посвященного платиновому юбилею правления королевы Елизаветы II. Однако местные жители и власти встретили высокочтимых гостей не с теплыми объятиями. Об этом пишет People.

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Представители власти Ямайки написали открытое письмо герцогам, в котором осудили Великобританию и ее колониальные амбиции, приведшие к эпохе рабства на их землях. В письме отмечается, что жители Ямайки не видят причин праздновать юбилей коронации Елизаветы II, ведь ее правление и лидерство ее предшественников увековечили одну из величайших трагедий человечества в области прав человека.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон на Ямайке Фото: Getty Images

Также власти отметили, что все богатство королевской семьи Великобритании накоплено в частности на труде и жизнях людей, проживавших в колониях Великобритании.

Отметим, что королева Елизавета до сих пор формально является главой Ямайки, как и 13 других бывших колоний. А жители столицы островного государства, Кингстона, выходили на уличные протесты, на которых призывали Кейт Миддлтон и принца Уильяма немедленно извиняться.

Будущий король Великобритании выступал на Ямайке с речью, в которой осудил рабство и подчеркнул, что это явление не должно было произойти вообще, оно ужасное. Однако герцог Кембриджский не извинился перед ямайцами, как это сделал и его отец Чарльз во время своего путешествия на Барбадос перед тем, как тот стал республикой. Однако жители и власти островных государств решительно настроены на компенсацию за нанесенный столетиями рабства ущерб.

Ранее Фокус писал о ярком наряде Кейт Миддлтон, который она продемонстрировала на Ямайке, повторив образ королевы Елизаветы спустя 68 лет.