Королева Єлизавета II перенесе значну частину зустрічей у свій палац через проблеми зі здоров'ям

Раніше монархиня назавжди покинула Лондон.

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Королева Єлизавета II перенесе майже всі робочі зустрічі на територію свого замку, оскільки має проблеми зі здоров'ям, тож її піддані намагаються убезпечити Її Величність від частих поїздок. Про це повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, більша частина зустрічей тепер відбуватиметься у Віндзорському замку, куди Єлизавета перебралася назавжди з Лондона.

Причиною такого рішення стали проблеми зі здоров'ям 95-річної королеви, оскільки вона не може довго стояти чи ходити на великих відстанях. Оскільки за останній час монарх потягнула спину, захворіла на коронавірус та довго не виходила в публічний простір. Тож з'явилися навіть чутки про її смерть, які не одразу, але спростували.

[ + – ] Королева Єлизавета особисто відвідала службу пам'яті за своїм чоловіком, принцом Філіпом, та розплакалася

Проте королева не має наміру пропускати важливі заходи, тому більшість з них проходитиме у стінах Віндзорського замку.

"Вона не буде переносити абсолютно всі зустрічі у Віндзор. Деякі візити Єлизавета буде наносити особисто. Вона не збирається так просто здаватися", — зазначає видання.

Втім, через погіршення стану здоров'я королеви у Букінгемському палаці почали розробляти план передачі влади принцу Чарльзу, першому в черзі на престол після смерті Єлизавети II.

[ + – ] Єлизавета II розпочала процес передачі влади принцу Чарльзу Фото: Getty Images

Наприклад, напередодні королева особисто відвідала службу пам'яті за своїм чоловіком, принцом Філіпом, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років. Ця поява Єлизавети II стала першим публічним виходом за останні кілька місяців.

Також Фокус писав про рішення онука королеви Єлизавети, принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон переїхати ближче до королеви з Кенсінгтонського замку. Герцоги Кембриджські вже обирають відповідний маєток у Віндзорі.