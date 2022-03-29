Єлизавета II розплакалася на службі пам'яті про принца Філіпа (фото)

Служба у Вестмінстерському абатстві стала першим за останні 5 місяців офіційним заходом, на якому з'явилася 95-річна королева.

У вівторок, 29 березня, королева Великобританії Єлизавета II розплакалася на службі, яку проводили на пам'ять про покійного її чоловіка принца Філіппа. Про це повідомляє Euronews.

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За даними журналістів, служба пам'яті про принца Філіп у Вестмінстерському абатстві стала першим за останні 5 місяців офіційним заходом, який відвідала королева Великобританії Єлизавета II.

Монарх прибула до лондонської церкви разом зі своїм другим сином, принцом Ендрю. Пізніше Єлизавета II направилася на самоті до свого місця для проведення служби пам'яті про короля Філіппа.

Журналістам, які стежили за трансляцією заходу у Вестмінстерському абатстві, вдалося сфотографувати, як монарх Великобританії з іншими членами королівської сім'ї не стримували свої сльози під час служби.

[ + – ] Королева Єлизавета II розплакалася на службі пам'яті про Філіпа [ + – ] Королева Єлизавета II розплакалася на службі пам'яті про Філіпа [ + – ] Королева Єлизавета II розплакалася на службі пам'яті про Філіпа

Нагадаємо, наприкінці лютого королева Великобританії Єлизавета II заразилася коронавірусом. У Букінгемському палаці стверджували, що хвороба 95-річного монарха протікає в легкій формі, через що вона не планує припиняти свої обов'язки.

Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну королева Єлизавета II зробила пожертву для українців, перерахувавши певну суму коштів.

9 березня стало відомо про те, що Єлизавета II назавжди покинула Лондон. 95-річна королева Великобританії працюватиме в дистанційному режимі, а прийом гостей очікують у графстві Беркшир.