Елизавета II расплакалась на службе в память о принце Филиппе (фото)

Служба в Вестминстерском аббатстве стала первым за последние 5 месяцев официальным мероприятием, на котором появилась 95-летняя королева.

Во вторник, 29 марта, королева Великобритании Елизавета II расплакалась на службе, которая проводилась в память о покойном ее супруге принце Филиппе. Об этом сообщает Euronews.

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По данынм журналистов, служба в память о принце Филипп в Вестминстерском аббатстве стала первым за последние 5 месяцев официальным мероприятием, которое посетила королева Великобритании Елизавета II.

Монарх прибыл в лондонскую церковь вместе со своим вторым сыном, принцем Эндрю. Позже Елизавета II направилась в одиночестве на свое место для проведения службы в память о короле Филиппе.

Журналистам, которые следили за трансляцией мероприятия в Вестминстерском аббатстве, удалось запечатлеть, как монарх Великобритании с другими членами королевской семьи не сдерживали свои слезы в ходе службы.

[ + – ] Королева Елизавета II расплакалась на службе в память о Филиппе [ + – ] Королева Елизавета II расплакалась на службе в память о Филиппе [ + – ] Королева Елизавета II расплакалась на службе в память о Филиппе

Напомним, в конце февраля королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. В Букингемском дворце утверждали, что болезнь 95-летнего монарха протекает в легкой форме, из-за чего она не планирует прекращать свои обязанности.

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину королева Елизавета II сделала пожертвование для украинцев, перечислив определенную сумму средств.

9 марта стало известно о том, что Елизавета II навсегда покинула Лондон. 95-летняя королева Великобритании будет работать в дистанционном режиме, а прием гостей ожидается в графстве Беркшир.