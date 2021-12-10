Єлизавета II розпочала процес передачі влади принцу Чарльзу, – королівський історик

Принц Чарльз мав зійти на престол після смерті своєї матері, проте погіршення стану здоров'я королеви Великобританії змінило ці плани.

Через погіршення стану здоров'я королеви Єлизавети II у Букінгемському палаці почали розробляти план передачі влади принцу Чарльзу, першому в черзі на престол після смерті монарха. Про це з посиланням на слова королівського історика доктора почесного наукового співробітника Центру вивчення сучасної монархії при Університеті Роял Холлоуей Еда Оуенса повідомляє Express.

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Раніше вважалося, що 73-річний первісток королеви, який є найстарішим спадкоємцем престолу в британській історії, не піде на трон до смерті матері, проте тепер риторика змінилася. Після того, як Єлизавета II змушена була скасувати низку важливих заходів та зустрічей, питання про її наступника стає дедалі гострішим.

Британці стурбовані не тільки здоров'ям королеви, а й тим, що буде з монархією наприкінці її правління, і що станеться з монаршою сім'єю після відходу з життя Єлизавети II.

[ + – ] Єлизавета II Фото: Getty Images

Доктор Ед Оуенс стверджує, що "перехід влади" до наступного правителя вже йде, і що кризи можна буде уникнути завдяки підготовчій роботі, яка зараз проводиться усередині "Фірми" (так у Великій Британії називають королівську родину).

Останні кілька років засоби масової інформації були зайняті підготовкою некрологів для королеви Єлизавети II, що є звичайним явищем для дуже відомих людей її віку. Королівська сім'я не потрапить у кризу, коли королева помре. Символічна передача влади Чарльзу вже почалася. Я думаю, що вони витратили багато часу, наголошуючи на перехідному періоді і переорієнтовуючи символічну роль монархії навколо майбутнього короля", – зазначив він.

За його словами, останнім часом принц Уельський неодноразово був номінальним главою монархів.

"Він грає набагато помітнішу роль, часто замінюючи свою матір на офіційних та громадських заходах", — пояснив історик.

Чарльз все більше курував повсякденні справи монархії в останні два-три роки, але зараз через те, що королева відпочивала за порадою свого лікаря, він з'являвся і на тих заходах, якими раніше займалася лише королева. Серед таких, каже Оуенс, – зустрічі у Букінгемському палаці та вручення почестей та нагород.

Чарльз також стане наступником королеви в інших справах, що стосуються корони, зокрема геополітичного контексту. Коли він піде на трон, то також стане головою Співдружності націй. У 2018 році відбулася зустріч, де майбутній король отримав схвалення на наступність своєї матері від різних глав урядів Співдружності.

Нагадаємо, що здоров'я королеви почало серйозно турбувати громадськість ще у вересні. У жовтні вона провела ніч у лікарні, а на публіці її кілька разів її бачили з палицею. Більше того, лікарі заборонили Єлизаветі II верхову їзду та вживання улюбленого алкогольного напою перед сном. Проте, монархиня не відмовляє собі у задоволенні поїздити за кермом авто.

Ми також писали, що у Великій Британії давно розроблено план дій на випадок смерті королеви.