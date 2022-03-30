У палаці розробляли спецоперацію, щоб Єлизавета II могла відвідати панахиду за чоловіком

Щоб уникнути настирливих папараці під час відвідування панахиди на згадку про герцога Единбурзького, для Єлизавети II розробили спеціальний план.

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Єлизавета ІІ вперше за п'ять місяців з'явилася на публіці. Вона відвідала поминальну службу за померлим рік тому чоловіком герцогом Единбурзьким у супроводі свого сина, принца Ендрю.

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Як пише Нellomagazine, у Палаці розробили цілу спецоперацію, щоб королева змогла відвідати службу в обхід настирливих папараці. Ймовірно, монарха доставили на гелікоптері до Букінгемського палацу, а потім на автомобілі привезли у Вестмінстерське абатство та провели через західний вхід.

Монарх увійшла до храму останньою, коли всі гості, серед яких були представники королівських домів Європи та високопоставлені британські політики, вже зайняли свої місця. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, королева має намір якомога довше пересуватися самостійно, хай і не без допомоги ціпка.

Зазначимо, що для герцога Йоркського, який супроводжував королеву під час служби, це перший вихід після гучного скандалу зі звинуваченням у зґвалтуванні 38-річної американки Вірджинії Джуфре. Як писав раніше Фокус, через цивільний позов принца Ендрю позбавили всіх його військових титулів і королівського патронажу, а також права називати себе "Його Королівська Високість".