Во дворце разрабатывали спецоперацию, чтобы Елизавета II могла посетить панихиду по мужу

Чтобы избежать назойливых папарацци во время посещения панихиды в память о герцоге Эдинбургскому, для Елизаветы II разработали специальный план.

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Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике. Она посетила поминальную службу по умершему год назад супругу герцогу Эдинбургскому в сопровождении своего сына, принца Эндрю.

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Как пишет Нellomagazine, во Дворце разработали целую спецоперации, чтобы королева смогла посетить службу в обход назойливых папарацци. Вероятно, монарха доставили на вертолете в Букингемский дворец, а затем на автомобиле привезли в Вестминстерское аббатство и провели через западный вход.

Монарх вошла в храм последней, когда все гости, среди которых были представители королевских домов Европы и высокопоставленные британские политики, уже заняли свои места. Несмотря на проблемы со здоровьем, королева намерена как можно дольше передвигаться самостоятельно, пусть и не без помощи трости.

Отметим, что для герцога Йоркского, сопровождавшего королеву во время службы, это первый выход после громкого скандала с обвинением в изнасиловании 38-летней американки Вирджинии Джуфре. Как писал ранее Фокус, из-за гражданского иска принца Эндрю лишили всех своих военных титулов и королевского патронажа, а также права называть себя "Его Королевское Высочество".