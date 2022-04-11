Елизавета II впервые прокомментировала свое здоровье после коронавируса

По словам королевы Великобритании, которая недавно перенесла COVID-19, вирус ее сильно истощил.

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Жители Великобритании сильно обеспокоены здоровьем Ее Величества, ведь в феврале она перенесла коронавирус, после чего почти перестала появляться на публике.

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Все это время Елизавета II никак не комментировала состояние своего здоровья. Однако недавно во время виртуального визита в Королевскую лондонскую больницу в честь официального открытия отделения королевы Елизаветы — реанимационного учреждения на 155 коек, построенного всего за пять недель в разгар пандемии, королева Великобритании посочувствовала врачам и пациентам, слушая их истории. Об этом сообщили в издании Тhe National.

"Он (COVID-19 — Прим. ред.) действительно делает человека очень усталым и истощенным, не так ли?", — сказала королева.

Как писал ранее Фокус, во Дворце разработали спецоперацию, чтобы королева Великобритании могла посетить панихиду в память о ее супруге, принце Филиппе, без назойливых камер папарацци. Для этого Елизавету II, вероятно, доставили на вертолете в Букингемский дворец, а затем на автомобиле привезли в Вестминстерское аббатство и провели через западный вход.

Также к первой годовщине смерти герцога Эдинбургского Фокус вспоминал самые стильные образы королевского супруга.