Принц Чарльз может встретиться с принцем Гарри во время поездки в Канаду

Принц Чарльз вместе с герцогиней Корнуольской собираются с официальным визитом в Канаду.

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Как пишет издание HELLO, наследник британского престола принц Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуольская, планируют в мае отправиться в официальный тур по Канаде в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Информацию, поступившую из резиденции наследника, уже подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская отправляются в поездку по инициативе Елизаветы II, которая считает важным укреплять связи Великобритании со странами Содружества наций в год своего 70-летия на престоле.

Обычно королева сама отправляется в такие поездки, тем более что ей нравится Канада, и она посещала эту страну больше, чем все остальные страны Содружества — 22 раза. Но из-за слабого здоровье после перенесенного коронавируса Елизавете II тяжело летать на такие большие расстояния. Вероятно по этой причине она поручила важную миссию своему старшему сыну, принцу Чарльзу.

Однако главная интрига будущей поездки — воспользуется ли наследник британского престола возможностью встретиться с принцем Гарри и Меган Маркл, которые живут в США. Ведь будущий король давво не видел своего маленького внука Арчи, которому в мае исполнится три года, и ни разу не держал на руках внучку Лилибет.

Напомним, отношения у принца Чарльза с младшим сыном, принцем Гарри, натянутые. Как писал ранее Фокус, принц Чарльз этой зимой пытался наладить с ним отношения и даже приглашал его в Великобританию, чтобы познакомить с семьей его младшую дочь Лилибет, но тот отказался.