Королева Летиція та перша леді США відвідали українських біженців (фото)

Раніше Джилл Байден уже приїжджала до України з благодійною місією.

Перша леді США Джилл Байден та королева Іспанії Летиція відвідали українських біженців у Мадриді. Про це повідомила дружина Джо Байдена у своєму Instagram.

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"Разом. Сполучені Штати та Іспанія, як і раніше, підтримують Україну", — зазначила перша леді США.

Головні представниці своїх країн зустрілися у межах саміту НАТО в Мадриді. Серед інших благодійних заходів перші леді відвідали українських біженців у центрі в Мадриді. Там Джилл Байден та королева Летиція поспілкувалися з кількома родинами з України, яких прийняла Іспанія.

[ + – ] Джилл Байден та королева Летиція в Мадриді

Перша леді США продемонструвала темно-синю сукню у квітковому принті. Тим часом королева Іспанії приміряла бездоганний білий штанний костюм, який поєднала зі світлою блузою.

"Коли я зустрічалася з українськими сім’ями та гуманітарними працівниками в Іспанії, я думала про слова однієї матері, які сказала мені, коли я їхала в Україну на День матері: "Для наших сердець немає кордонів". 💕 Я вдячна народу Іспанії за те, що він продовжує відкривати свої серця тим, хто цього потребує", — зазначила Джилл Байден, яка в День матері 2022 відвідала Україну.

Нагадаємо, принц Великобританії Чарльз та його дружина Камілла Паркер-Боулз відвідали українських біженців у Канаді.

Також Фокус писав про несподіваний візит Джилл Байден в Ужгород на початку травня 2022.