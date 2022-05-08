Візит у День матері. Перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород

Візит дружини президента США зберігався у суворій таємниці.

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Перша леді США Джилл Байден завітала до Ужгорода 8 травня. Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної ради. Відомо, що перша леді США зустрілася в Ужгороді з дружиною українського президента Оленою Зеленською. Разом вони відвідали місцеву школу, в якій розселили українців, котрі вимушено покинули свої міста через бойові дії.

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За інформацією Закарпатської обласної ради, візит першої леді США до України тримали у суворому секреті. На зустрічі були присутні лише представники пресслужби Білого дому.

"Візит першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопосадовців США. Варто зазначити, що це сталося в День матері", — написали в Telegram-каналі Закарпатської обласної ради.

Наразі Джилл Байден покинула територію України. Деталі її візиту обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, дружина американського президента перебуває з чотириденним візитом у Східній Європі. Крім Ужгорода перша леді США вже відвідала словацькі міста Братиславу, Кошиці та Вишнє Німецьке, а також разом із першою леді Румунії Кармен Йоганніс побувала у державній школі "Уругвай" у Бухаресті, де навчаються діти українських біженців. Про це повідомляли Еuronews. За даними міністерства освіти Румунії, у школах і дитячих садках країни навчаються понад 1 700 українських дітей, змушених рятуватися від війни.

— Я просто думаю, що ви всі незвичайні жінки, коли бачу, чого вам вдалося досягти. Думаю, що матері на всі готові заради своїх дітей, і ви боретеся за них, як це властиво матерям", — сказала перша леді США під час зустрічі з українськими біженцями в Румунії.

Як писав раніше Фокус, нещодавно в Україну з офіційним візитом приїжджав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським, прогулявся центром столиці й отримав незвичайний подарунок — глиняного півника, який символізує стійкість у протистоянні російським окупантам.