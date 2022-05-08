Визит в День матери. Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород

Визит супруги президента США сохранялся в строгой тайне.

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Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного совета. Известно, что первая леди США встретилась в Ужгороде с супругой украинского президента Еленой Зеленской. Вместе они посетили местную школу, в которой расселили украинцев, вынужденно покинувших свои города из-за боевых действий.

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По информации Закарпатского областного совета, визит первой леди США в Украину держали в строгом секрете. На встрече присутствовала только представители пресс-службы Белого дома.

"Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США. Примечательно, что это произошло в День матери", — написали в Telegram-канале Закарпатского областного совета.

В настоящее время Джилл Байден покинула территорию Украины. Детали ее визита обещают сообщить позже.

Напомним, супруга американского президента находится с четырехдневным визитом в Восточной Европе. Помимо Ужгорода первая леди США уже посетила словацкие города Братиславу, Кошице и Вишне-Немецкое, а также вместе с первой леди Румынии Кармен Йоханнис побывала в государственной школе "Уругвай" в Бухаресте, где учатся дети украинских беженцев. Об этом сообщали Еuronews. По данным министерства образования Румынии, в школах и детских садах страны учатся более 1700 украинских детей, вынужденных спасаться от войны.

– Я просто думаю, что вы все необыкновенные женщины, когда вижу, чего вам удалось добиться. Думаю, что матери на все готовы ради своих детей, и вы боретесь за них, как это свойственно матерям" — сказала первая леди США во время встречи с украинскими беженцами в Румынии.

Как писал ранее Фокус, недавно в Украину с официальным визитом приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, прогулялся по центру столицы и получил необычный подарок — глиняного петушка, который символизирует стойкость в противостоянии российским оккупантам.