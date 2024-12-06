День украинского платка 2024: когда и как отмечают праздник

Издавна платок был для украинского народа символом женственности, красоты, любви, привязанности, верности, прощания, скорби и сильным оберегом. День украинского платка обращает внимание на наши традиции, чтобы они не потерялись во времени.

7 декабря в Украине отмечается День украинского платка 2024. Фокус рассказывает об истории праздника и символизм древнего оберега нашего народа.

Когда возник День украинского платка

Относительно молодой праздник начали отмечать только в 2019 году. 7 декабря группа винницких общественных активисток начала празднование дня, посвященного украинскому платку. Событие должно было объединить женщин разных профессий, возраста и национальности для сохранения украинских традиций.

В 2019 году праздник отметили в Испании. Канаде, США, Казахстане, Иордании, Латвии, Индии и Португалии. В том же году Людмила Станиславенко инициировала проведение Дня Украинского Платка на государственном уровне. По ее словам, на такую мысль вдохновил Национальный день хиджаба.

"Возник такой вопрос, и мы с подругами подумали, почему же нет Дня украинского платка", — говорит основательница праздника.

После этого День украинского платка начали отмечать по всей территории нашей страны и даже за ее пределами. Особенно после российского полномасштабного вторжения 2022 года люди еще больше стали ценить украинские традиции и наследие от предков.

Чем ценен украинский платок

Платок издавна был в украинских семьях оберегом, символом любви и согласия. Его носили женщины на протяжении всей жизни. Обязательным атрибутом платок был во время похода в храм, на свадьбе и после нее. Даже в наше время сохранился обряд, когда мама жениха снимает фату с невестки и одевает ей платок. Интересно, что, по традиции, женщина должна трижды отбросить платок, будто не хочет прощаться с беззаботной молодостью.

Платок был признаком социального статуса женщины: молодые женщины носили белые или яркие платки, старшие женщины — темные, вдовы — черные. К тому же, платок демонстрировал уровень достатка семьи: зажиточные женщины покрывали голову платками из дорогих тканей, бедные — из более дешевых.

7 декабря отмечается День украинского платка Фото: https://slavuta-mvk.gov.ua

Что делать в День украинского платка 2024

Обычно проводятся флешмобы "Сделай фото/видео с платком", а также мастер-классы и обучение, как правильно вязать платок.

Людмила Станиславенко стала основательницей Дня украинского платка

Кроме того, по случаю праздника основательница праздника Людмила Станиславенко и известные винничанки сняли клип к песне "Хустка, Хусточка, Хустина..." (слова и мелодия — Вера Майборода и Неля Майборода).

Песня об украинском платке

Напомним, как возник День украинской вышиванки.

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