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Еда

Пошаговый рецепт классической кутьи

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Фото: Getty Images

Близится Сочельник, а значит, пора готовиться варить кутью.

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Кутья – главное блюдо на рождественском столе, и именно с нее принято начинать праздничный ужин.

Ингредиенты:

  • 200 г пшеницы
  • 100 г мака
  • 100 г изюма
  • 100 г грецких орехов
  • 2 столовые ложки сахара
  • мед
  • взвар
  • вода
  • соль

Способ приготовления:

  • Промытую пшеницу замочить на несколько часов, после чего отварить до готовности в подсоленной воде, заливая зерно водой из расчета 1:2.
  • С помощью мелкого сита промыть мак, залить его кипятком, проварить около 15 минут, отцедить и тщательно растереть до появления молочка. Затем добавить сахар и растирать до полного его растворения.
  • Изюм промыть и запарить горячей водой на 10 минут.
  • Грецкие орехи нарезать маленькими кусочками.
  • Подготовленные продукты соединить и залить взваром, предварительно растворив в нем мед.

Советы:

Количество узвара и меда в кутье регулируйте по вкусу. В некоторых регионах кутью принято подавать почти сухой, как кашу, а в некоторых ее подают с большим количеством жидкой составляющей, как густой суп.

Если вы не успели сварить узвар, залейте кутью подслащенной водой.

Традиционно кутью варят из пшеницы, но в последнее время ее начали заменять перловой крупой, булгуром и рисом.

Кроме изюма в кутью можно добавить измельченную курагу, чернослив, сушеную вишню, вяленую клюкву, предварительно распарив их.

Если хотите придать кутье особый привкус, грецкие орехи предварительно прокалите на сковороде и добавьте фундук.

Напомним, святая вечеря – особенное время, когда вся семья собирается вместе за праздничным столом. Обычно на стол готовится 12 постных блюд.