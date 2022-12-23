Пошаговый рецепт классической кутьи

Близится Сочельник, а значит, пора готовиться варить кутью.

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Кутья – главное блюдо на рождественском столе, и именно с нее принято начинать праздничный ужин.

Ингредиенты:

200 г пшеницы

100 г мака

100 г изюма

100 г грецких орехов

2 столовые ложки сахара

мед

взвар

вода

соль

Способ приготовления:

Промытую пшеницу замочить на несколько часов, после чего отварить до готовности в подсоленной воде, заливая зерно водой из расчета 1:2.

С помощью мелкого сита промыть мак, залить его кипятком, проварить около 15 минут, отцедить и тщательно растереть до появления молочка. Затем добавить сахар и растирать до полного его растворения.

Изюм промыть и запарить горячей водой на 10 минут.

Грецкие орехи нарезать маленькими кусочками.

Подготовленные продукты соединить и залить взваром, предварительно растворив в нем мед.

Советы:

Количество узвара и меда в кутье регулируйте по вкусу. В некоторых регионах кутью принято подавать почти сухой, как кашу, а в некоторых ее подают с большим количеством жидкой составляющей, как густой суп.

Если вы не успели сварить узвар, залейте кутью подслащенной водой.

Традиционно кутью варят из пшеницы, но в последнее время ее начали заменять перловой крупой, булгуром и рисом.

Кроме изюма в кутью можно добавить измельченную курагу, чернослив, сушеную вишню, вяленую клюкву, предварительно распарив их.

Если хотите придать кутье особый привкус, грецкие орехи предварительно прокалите на сковороде и добавьте фундук.

Напомним, святая вечеря – особенное время, когда вся семья собирается вместе за праздничным столом. Обычно на стол готовится 12 постных блюд.