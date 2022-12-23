Пошаговый рецепт классической кутьи
Близится Сочельник, а значит, пора готовиться варить кутью.
Кутья – главное блюдо на рождественском столе, и именно с нее принято начинать праздничный ужин.
Ингредиенты:
- 200 г пшеницы
- 100 г мака
- 100 г изюма
- 100 г грецких орехов
- 2 столовые ложки сахара
- мед
- взвар
- вода
- соль
Способ приготовления:
- Промытую пшеницу замочить на несколько часов, после чего отварить до готовности в подсоленной воде, заливая зерно водой из расчета 1:2.
- С помощью мелкого сита промыть мак, залить его кипятком, проварить около 15 минут, отцедить и тщательно растереть до появления молочка. Затем добавить сахар и растирать до полного его растворения.
- Изюм промыть и запарить горячей водой на 10 минут.
- Грецкие орехи нарезать маленькими кусочками.
- Подготовленные продукты соединить и залить взваром, предварительно растворив в нем мед.
Советы:
Количество узвара и меда в кутье регулируйте по вкусу. В некоторых регионах кутью принято подавать почти сухой, как кашу, а в некоторых ее подают с большим количеством жидкой составляющей, как густой суп.
Если вы не успели сварить узвар, залейте кутью подслащенной водой.
Традиционно кутью варят из пшеницы, но в последнее время ее начали заменять перловой крупой, булгуром и рисом.
Кроме изюма в кутью можно добавить измельченную курагу, чернослив, сушеную вишню, вяленую клюкву, предварительно распарив их.
Если хотите придать кутье особый привкус, грецкие орехи предварительно прокалите на сковороде и добавьте фундук.
Напомним, святая вечеря – особенное время, когда вся семья собирается вместе за праздничным столом. Обычно на стол готовится 12 постных блюд.