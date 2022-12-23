Покроковий рецепт класичної куті

Наближається Святвечір, а значить, час готуватися варити кутю.

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Кутя – головна страва на різдвяному столі, і саме з неї заведено розпочинати святкову вечерю.

Інгредієнти:

200 г пшениці

100 г маку

100 г ізюму

100 г волоських горіхів

2 столові ложки цукру

мед

узвар

вода

сіль

Спосіб приготування:

Промиту пшеницю замочити на кілька годин, після чого відварити до готовності у підсоленій воді, заливаючи зерно водою із розрахунку 1:2.

За допомогою дрібного сита промити мак, залити окропом, проварити близько 15 хвилин, відцідити і ретельно розтерти до появи молочка. Потім додати цукор і розтирати до повного його розчинення.

Родзинки промити і запарити гарячою водою на 10 хвилин.

Волоські горіхи нарізати маленькими шматочками.

Підготовлені продукти з'єднати і залити узваром, попередньо розчинивши мед.

Поради:

Кількість узвару та меду в куті регулюйте до свого смаку. У деяких регіонах кутю заведено подавати майже сухою, як кашу, а в деяких її подають із великою кількістю рідкої складової, як густий суп.

Якщо ви не встигли зварити узвар, залийте кутю підсолодженою водою.

Традиційно кутю варять із пшениці, але останнім часом її почали замінювати перловою крупою, булгуром та рисом.

Крім родзинок у кутю можна додати подрібнену курагу, чорнослив, сушену вишню, в'ялену журавлину, попередньо розпаривши їх.

Якщо хочете надати куті особливого присмаку, волоські горіхи попередньо прожарите на сковороді і додайте фундук.

Нагадаємо, Святвечір – особливий час, коли вся родина збирається разом за святковим столом. Зазвичай на стіл готується 12 пісних страв.