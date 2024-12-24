Когда засияет "рождественская звезда" в Украине: карта времени для всех регионов

Планета Венера станет важнейшим символом праздника Рождества в 2024 году. Раньше всех "Вифлеемскую звезду" увидят жители востока страны, а позже — на Закарпатье.

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"Рождественской звездой" в 2024 году будет планета Венера, ее можно увидеть невооруженным глазом сразу после захода Солнца. Об этом сообщило издание Universe Space Tech.

Время появления первой звезды 24 декабря зависит от географического положения. Раньше других ее увидят жители Луганской области в 15:31, а позже — в Закарпатье в 16:39. В Киеве "рождественская звезда" покажется в 15:58, в Харькове — в 15:37, а в Ужгороде — в 16:39.

Жители Киева увидят "рождественскую звезду" в 15:58

Отметим, что рождественская звезда — важнейший символ праздника Рождества. Считается, что с момента восхода первой звезды можно начинать праздновать.

Согласно библейской легенде, звезда указывала волхвам путь к месту рождения Иисуса Христа. Доподлинно происхождение "рождественской звезды" не известно: ученые предполагали, что это была комета или редкое сочетание планет.

Неизвестная комета встречается в китайских и корейских хрониках около 5 года до нашей эры. Она появлялась утром на востоке, как и написано в Библии.

Немецкий астроном Иоганн Кеплер в 1614 году отмечал, что "рождественская звезда" могла быть временным соединением Юпитера и Сатурна. Это явление трактовалось как знак больших перемен в мире.

Напомним, психологи ранее советовали, как во время войны найти баланс и силы для празднования Рождества и Нового года. Среди рекомендаций — достаточный сон, прогулки на свежем воздухе и "диджитал детокс".

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