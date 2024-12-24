Коли засяє "різдвяна зірка" в Україні: карта часу для всіх регіонів

Планета Венера стане найважливішим символом свята Різдва 2024 року. Раніше за всіх "Вифлеємську зірку" побачать жителі сходу країни, а пізніше — на Закарпатті.

Related video

"Різдвяною зіркою" 2024 року буде планета Венера, її можна побачити неозброєним оком одразу після заходу Сонця. Про це повідомило видання Universe Space Tech.

Час появи першої зірки 24 грудня залежить від географічного положення. Раніше за інших її побачать жителі Луганської області о 15:31, а пізніше — на Закарпатті о 16:39. У Києві "різдвяна зірка" з'явиться о 15:58, у Харкові — о 15:37, а в Ужгороді — о 16:39.

Жителі Києва побачать "різдвяну зірку" о 15:58

Зазначимо, що різдвяна зірка — найважливіший символ свята Різдва. Вважається, що з моменту сходу першої зірки можна починати святкувати.

Згідно з біблійною легендою, зірка вказувала волхвам шлях до місця народження Ісуса Христа. Достеменно походження "різдвяної зірки" не відоме: вчені припускали, що це була комета або рідкісне поєднання планет.

Невідома комета зустрічається в китайських і корейських хроніках близько 5 року до нашої ери. Вона з'являлася вранці на сході, як і написано в Біблії.

Німецький астроном Йоганн Кеплер 1614 року зазначав, що "різдвяна зірка" могла бути тимчасовим з'єднанням Юпітера і Сатурна. Це явище трактувалося як знак великих змін у світі.

Нагадаємо, психологи раніше радили, як під час війни знайти баланс і сили для святкування Різдва та Нового року. Серед рекомендацій — достатній сон, прогулянки на свіжому повітрі та "діджитал детокс".

Фокус раніше писав, як зробити штучну ялинку привабливішою. Відпарювач зробить дерево пишнішим, адже під дією пари розпрямиться кожна голочка.