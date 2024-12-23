Как позволить себе праздничное настроение — советы психолога

Психолог Елена Шершнёва отмечает, что праздничные дни могут помочь восстановить эмоциональные силы. В разговоре с Фокусом она дала полезные советы, как справиться с чувством вины во время Рождества и Нового года и позволить себе положительные эмоции.

Related video

Рождество и Новый год во время войны мало напоминают те беззаботные праздники, которые мы так ждали в детстве. Некоторые вообще не имеют желания праздновать. Елена Шершнёва, психолог, психотерапевт и обладательница национальной премии "Лучший психолог 2024", специально для Фокуса поделилась советами, как в это сложное время найти баланс и что каждый из нас может сделать для своего ментального здоровья.

"Находясь в постоянном стрессе, наша психика чрезвычайно нуждается в отдыхе. В психологии есть понятие "баланс напряжения и расслабления". Так вот рождественские праздники могут стать тем самым шансом немного расслабиться, чтобы восстановить утраченный баланс", — отметила психолог.

Если же расслабиться на праздники вам мешает чувство вины, Елена Шершнева подчеркивает: вина подпускается через взятие ответственности. Вместо того, чтобы корить себя, сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать для тех, кто нуждается в помощи. Взяв на себя эту ответственность — удастся отпустить и чувство вины.

"Вместо того, чтобы застревать в чувстве вины, подумайте, что вы реально можете сделать для других. Это может быть рождественская корзина вынужденным переселенцам, пакет с необходимым на фронт нашим защитникам и защитницам или даже будничная помощь тем, кто рядом", — добавила эксперт.

Как поддержать себя в праздничный период

Елена Шершнева акцентирует, что важно наполнять себя, чтобы быть полезными другим. "Чтобы поддерживать других, надо сначала поддержать себя. Поэтому подумайте, как вы можете наполнить себя в эти праздничные дни. Достаточный сон, прогулки на свежем воздухе, диджитал детокс — это самое малое, что вы можете сделать для себя", — посоветовала психолог.

По ее словам, если предновогодняя подготовка истощает вас, стоит позволить себе сократить список обязательных дел, упростить праздничное меню и прислушаться к тому, чего бы вам на самом деле хотелось бы.

"Часто мы делаем что-то, потому что так "надо". Но если перестать действовать на автомате и задуматься, действительно ли оно "надо", удастся услышать свои истинные потребности. А они могут быть об элементарном отдыхе в тишине, спокойном вечере за разговором с близким человеком или просто времени наедине с собой. Так дайте себе это! И для вашего ментального здоровья это будет лучше, чем десяток медитаций "потому что-так-нужно"", — говорит она.

Рождество и Новый год как островок положительных эмоций

Елена Шершнева также отмечает, что празднование Рождества и Нового года является важной частью украинских традиций.

"Рождество — это момент, когда мы можем почувствовать единство с близкими и со всеми украинцами. Это островок радости среди океана стресса, который способен хоть немного восстановить наши эмоциональные силы", — добавила психолог.

"Создайте себе праздничное настроение с помощью маленьких радостей. И тогда Рождество станет светлее и для вас, и для ваших близких, и для наших защитников и защитниц, и для нашей страны", — резюмировала эксперт.

Напомним, ранее мы писали, об идеальной фигуре к Новому году: 9 способов восстановить метаболизм и похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту