Идеальная фигура к Новому году: 9 способов восстановить метаболизм и похудеть

Метаболизм играет жизненно важную роль в том, насколько эффективно организм преобразует пищу в энергию. Вялый метаболизм может сделать потерю веса более сложной, в то время как хорошо функционирующий поддерживает лучший уровень энергии и сжигание жира. К счастью, существуют простые, научно обоснованные способы перезагрузить метаболизм и начать потерю веса.

На носу Новый год. А это значит, что пришло время немного подкорректировать фигуру, чтобы влезть в любимое платье. Вместо того чтобы сидеть на строгих диетах, воспользуйтесь советами, которые помогут ускорить метаболизм. Эксперты в области здравоохранения раскрыли "чрезвычайно простые" способы перезагрузить свой метаболизм и сбросить лишние килограммы. Об этом пишет She Finds.

Увеличьте потребления белка

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Увеличение потребления белка — один из лучших способов перезагрузить метаболизм. "Употребление большего количества белка может временно ускорить ваш метаболизм. Термический эффект пищи (ТЭП) заключается в увеличении скорости метаболизма после приема пищи. Белок вызывает самый высокий рост TEF, увеличивая метаболизм на 15-30%", — говорит доктор Джозеф Амбани.

Избегайте обезвоживания

Вода действительно может принести только пользу вашему организму. Оказывается, это также один из самых простых способов помочь вашему метаболизму. Употребление воды увеличивает метаболизм до 25% в течение почти часа после ее употребления. Это означает, что если вы выпиваете несколько чашек воды каждый час, ваш метаболизм будет на самом высоком уровне в течение всего дня. Вода важна для метаболизма накопленного жира в энергию.

Чем медленнее обмен веществ, тем медленнее происходит потеря веса. Ханна Догерти, сертифицированный персональный тренер и тренер по здоровью NASM и ACE, подчеркивает силу гидратации, когда речь идет о метаболизме и потере веса. "Вода может увеличить вашу энергию и помочь уменьшить тягу к еде в течение дня", — говорит она. Это также естественное средство для подавления аппетита.

Качественный сон

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Сон — это время, в течение которого ваше тело может восстановиться после дневных занятий, а мышцы должным образом отдохнут после тренировки, что приведет к увеличению силы и предотвращению травм. Когда вы сокращаете количество сна, у вашего тела остается меньше времени на восстановление, что приводит к истощению и снижению общей эффективности в будущем.

"Без достаточного сна вы не можете вырабатывать гормоны, регенерировать клетки мозга или реально осуществлять какие-либо метаболические процессы, включая метаболизм жиров", — объясняет Шредер. "Таким образом, без достаточного количества сна вашему организму придется срезать путь и он не сможет метаболизировать жир, а это означает, что потеря веса определенно пострадает".

Не пропускайте завтрак

Пропуск завтрака может привести к падению уровня сахара в крови, в результате чего организм переходит в состояние экономии энергии, когда он сжигает меньше калорий. Это может замедлить скорость метаболизма. Кроме того, пропуск завтрака может привести к перееданию в конце дня, особенно высококалорийной пищей, что может еще больше нарушить обмен веществ и привести к увеличению веса.

Пейте зеленый чай

Доктор Уильям Ли, известный автор книги "Ешьте, чтобы победить болезнь", пролил свет на преимущества зеленого чая для ускорения метаболизма в видео TikTok. По его словам, этот вкусный противовоспалительный чай может помочь вам сбросить жир и поддерживать быстрый метаболизм даже.

"Зеленый чай содержит полифенолы, называемые катехинами. Они помогают разжечь наш бурый жир, чтобы сжечь вредный белый жир, поэтому они потребляют топливо", — объясняет он. Бурый жир — это тип жира, который расщепляет глюкозу, в то время как белый жир накапливает дополнительную энергию. Слишком большое количество этого белого жира может привести к ожирению.

Добавьте силовые тренировки

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Если ваша цель — потеря жира, вы можете выбирать только кардио-тренировки в тренажерном зале. Тем не менее, сертифицированная практикующая медсестра Сара Андерсон отмечает, что вы, возможно, упускаете ценную возможность увеличить сжигание жира, когда делаете это. "Хотя [кардио] необходимо и является важной частью упражнений, важно добавить в свой распорядок дня силовые тренировки и упражнения для наращивания мышечной массы", — говорит она. "Увеличивая мышечную массу, вы увеличиваете базальную скорость метаболизма, а это означает, что вы сжигаете больше калорий во время отдыха". При этом от одной до трех силовых тренировок каждую неделю будет достаточно, чтобы заметить изменения в мышцах, что естественным образом приведет к увеличению вашего метаболизма.

Управляйте уровнем стресса

Хронический стресс вызывает выброс кортизола, гормона, который может привести к увеличению веса, особенно в области живота, и замедлить метаболизм. Практикуя стресс-индуцирующие техники, такие как йога, медитация или глубокое дыхание, вы можете снизить уровень кортизола и создать более сбалансированную метаболическую среду.

Включите высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT)

Высокоинтенсивные интервальные тренировки, или HIIT, — это мощный способ ускорить метаболизм. Эта форма упражнений чередуется между короткими всплесками интенсивной активности и периодами восстановления, которые поддерживают скорость метаболизма на высоком уровне еще долго после тренировки.

Ешьте больше клетчатки

Клетчатка необходима для пищеварения и может помочь ускорить метаболизм, поддерживая здоровье кишечника и регулируя уровень сахара в крови. Растворимая клетчатка, в частности, замедляет пищеварение, что способствует стабилизации уровня инсулина, уменьшая жировые отложения.

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