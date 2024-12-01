5 фруктов и овощей, которые нужно есть каждой женщине после 40 лет

Баланс гормонов и контроль веса во время менопаузы может быть сложным этапом для многих женщин, поскольку гормональные колебания часто приводят к увеличению веса, перепадам настроения и изменения в метаболизме. Но добавление определенных фруктов и овощей в свой рацион может помочь поддержать гормональный баланс и способствовать здоровому контролю веса.

С возрастом наш метаболизм замедляется, поєтому поддерживать норматьній вес становится все сложнее. Кроме того, у женщин ситуация усугубляется еще и изменениями в гормональной сфере, из-за менопаузы. Питание в свою очередь может уменьшить негативные проявления и помочь поддерживать нормальный вес. О пяти фруктах и овощах, которые вы можете легко включить в свой рацион, чтобы сбалансировать гормоны и контролировать вес после 40 лет, пишет She Finds.

Льняное семя

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Льняное семя богато лигнанами и может помочь регулировать уровень эстрогена в организме, потенциально облегчая такие симптомы, как приливы и перепады настроения, связанные с менопаузой. Кроме того, высокое содержание клетчатки может способствовать снижению веса.

"Растительные химические вещества, называемые лигнанами, которые обладают эстрогенными свойствами, в изобилии содержатся в семенах льна. Оно также содержит много клетчатки, которая помогает контролировать опорожнение кишечника и способствует ощущению сытости, что связано с контролем веса", — говорит доктор Вина Мадхан Кумар.

Лосось

Богатый омега-3 жирными кислотами, лосось может помочь улучшить здоровье мозга и стабильность настроения, потенциально помогая при перепадах настроения и когнитивных изменениях. Высококачественный белок в лососе способствует сытости и помогает сохранить сухую мышечную массу, что помогает похудеть.

Доктор Кумар подробно останавливается на этом типе рыбы и говорит: "Известный своими противовоспалительными свойствами и способностью снижать риск сердечных заболеваний, которые являются типичной проблемой во время менопаузы, лосось является отличным источником омега-3 жирных кислот. Кроме того, омега-3 полезны для здоровья мозга, они могут уменьшить когнитивные изменения и перепады настроения. Поскольку метаболизм замедляется с возрастом женщин, белок лосося также может помочь сохранить мышечную массу, что жизненно важно для контроля веса".

Листовая зелень

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Богатая витаминами, минералами и антиоксидантами, зелень обеспечивает естественное улучшение общего состояния здоровья во время менопаузы. Обилие клетчатки не только способствует ощущению сытости, но и помогает регулировать пищеварение и поддерживать здоровый обмен веществ.

Листовая зелень богата многочисленными полезными питательными веществами. "Богаты витаминами, минералами и антиоксидантами такие овощи, как мангольд, шпинат и капуста. Они содержат вещества, называемые фитоэстрогенами, которые функционируют, имитируя действие эстрогена на организм, помогая сбалансировать уровень гормонов. Поскольку в ней много клетчатки и мало калорий, листовая зелень отлично подходит для контроля веса, потому что она способствует пищеварению и сытости", — отмечает доктор Кумар.

Соевые продукты

Соевые продукты такие как тофу, темпе, соевое молоко, эдамаме, соевый белок и мисо, являются универсальным способом добавления растительного белка в свой рацион.

Доктор Кумар выделяет здесь ключевого союзника, которым являются изофлавоны. "Изофлавоны, тип фитоэстрогена, содержащийся в соевых бобах и продуктах на основе сои, таких как темпе и тофу, работают как более мягкая форма эстрогена в организме, помогая уменьшить симптомы менопаузы. Во время менопаузы употребление соевых продуктов может уменьшить приливы, улучшить здоровье костей и поддержать работу сердца. Кроме того, продукты на основе сои часто содержат мало холестерина и насыщенных жиров, что делает их хорошими для контроля веса".

Ежевика

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Ежевика является отличным суперпродуктом для женщин старше 40 лет, играя решающую роль в похудении и общем самочувствии. В них мало калорий и много клетчатки, что способствует насыщению и помогает здоровью пищеварительной системы.

Они также богаты фитоэстрогенами, растительными соединениями, которые имитируют эстроген в организме, что может помочь облегчить некоторые гормональные колебания, возникающие во время менопаузы.

"Одно небольшое исследование показало, что ягоды, такие как ежевика, могут помочь снизить кровяное давление у женщин для более здорового сердца. Тем не менее ягоды также являются одними из самых богатых источников антиоксидантов, которые могут бороться с воспалением, возникающим при менопаузе и вызывающим накоплении жира на животе", — утверждает эксперт.

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