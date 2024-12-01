5 фруктів і овочів, які потрібно їсти кожній жінці після 40 років

Баланс гормонів і контроль ваги під час менопаузи може бути складним етапом для багатьох жінок, оскільки гормональні коливання часто призводять до збільшення ваги, перепадів настрою і зміни в метаболізмі. Але додавання певних фруктів і овочів до свого раціону може допомогти підтримати гормональний баланс і сприяти здоровому контролю ваги.

З віком наш метаболізм сповільнюється, тому підтримувати норматьну вагу стає все складніше. Крім того, у жінок ситуація ускладнюється ще й змінами в гормональній сфері, через менопаузу. Харчування зі свого боку може зменшити негативні прояви та допомогти підтримувати нормальну вагу. Про п'ять фруктів та овочів, які ви можете легко включити до свого раціону, щоб збалансувати гормони та контролювати вагу після 40 років, пише пише She Finds.

Лляне насіння

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Лляне насіння багате на лігнани і може допомогти регулювати рівень естрогену в організмі, потенційно полегшуючи такі симптоми, як припливи і перепади настрою, пов'язані з менопаузою. Крім того, високий вміст клітковини може сприяти зниженню ваги.

"Рослинні хімічні речовини, звані лігнанами, які мають естрогенні властивості, удосталь містяться в насінні льону. Воно також містить багато клітковини, яка допомагає контролювати спорожнення кишківника і сприяє відчуттю ситості, що пов'язано з контролем ваги", — каже доктор Віна Мадхан Кумар.

Лосось

Багатий на омега-3 жирні кислоти, лосось може допомогти поліпшити здоров'я мозку і стабільність настрою, потенційно допомагаючи в разі перепадів настрою і когнітивних змін. Високоякісний білок у лососі сприяє ситості та допомагає зберегти суху м'язову масу, що допомагає схуднути.

Доктор Кумар детально зупиняється на цьому типі риби і каже: "Відомий своїми протизапальними властивостями і здатністю знижувати ризик серцевих захворювань, які є типовою проблемою під час менопаузи, лосось є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот. Крім того, омега-3 корисні для здоров'я мозку, вони можуть зменшити когнітивні зміни і перепади настрою. Оскільки метаболізм сповільнюється з віком жінок, білок лосося також може допомогти зберегти м'язову масу, що життєво важливо для контролю ваги".

Листова зелень

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Багата вітамінами, мінералами та антиоксидантами, зелень забезпечує природне поліпшення загального стану здоров'я під час менопаузи. Велика кількість клітковини не тільки сприяє відчуттю ситості, а й допомагає регулювати травлення і підтримувати здоровий обмін речовин.

Листова зелень багата на численні корисні поживні речовини. "Багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами такі овочі, як мангольд, шпинат і капуста. Вони містять речовини, звані фітоестрогенами, які функціонують, імітуючи дію естрогену на організм, допомагаючи збалансувати рівень гормонів. Оскільки в ній багато клітковини і мало калорій, листова зелень відмінно підходить для контролю ваги, тому що вона сприяє травленню і ситості", — зазначає доктор Кумар.

Соєві продукти

Соєві продукти, такі як тофу, темпе, соєве молоко, едамаме, соєвий білок і місо, є універсальним способом додавання рослинного білка у свій раціон.

Доктор Кумар виділяє тут ключового союзника, яким є ізофлавони. "Ізофлавони, тип фітоестрогену, що міститься в соєвих бобах і продуктах на основі сої, таких як темпе і тофу, працюють як м'якша форма естрогену в організмі, допомагаючи зменшити симптоми менопаузи. Під час менопаузи вживання соєвих продуктів може зменшити припливи, поліпшити здоров'я кісток і підтримати роботу серця. Крім того, продукти на основі сої часто містять мало холестерину і насичених жирів, що робить їх хорошими для контролю ваги".

Ожина

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Ожина є чудовим суперпродуктом для жінок старше 40 років, відіграючи вирішальну роль у схудненні та загальному самопочутті. У них мало калорій і багато клітковини, що сприяє насиченню і допомагає здоров'ю травної системи. Вони також багаті фітоестрогенами, рослинними сполуками, які імітують естроген в організмі, що може допомогти полегшити деякі гормональні коливання, які виникають під час менопаузи.

"Одне невелике дослідження показало, що ягоди, такі як ожина, можуть допомогти знизити кров'яний тиск у жінок для більш здорового серця. Проте ягоди також є одними з найбагатших джерел антиоксидантів, які можуть боротися із запаленням, що виникає під час менопаузи і спричиняє накопичення жиру на животі", — стверджує експерт.

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