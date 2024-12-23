Як дозволити собі святковий настрій - поради психолога

Психологиня Олена Шершньова наголошує, що святкові дні можуть допомогти відновити емоційні сили. У розмові з Фокусом вона дала корисні поради, як впоратися з почуттям провини під час Різдва і Нового року та дозволити собі позитивні емоції.

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Різдво та Новий рік під час війни мало нагадують ті безтурботні свята, які ми так чекали в дитинстві. Дехто взагалі не має бажання святкувати. Олена Шершньова, психологиня, психотерапевтка та володарка національної премії "Найкращий психолог 2024", спеціально для Фокусу поділилася порадами, як у цей складний час знайти баланс та що кожен із нас може зробити для свого ментального здоров'я.

"Перебуваючи у постійному стресі, наша психіка надзвичайно потребує відпочинку. В психології є поняття "баланс напруги і розслаблення". Так ось різдвяні свята можуть стати тим самим шансом трохи розслабитися, аби відновити втрачений баланс", — зазначила психологиня.

Якщо ж розслабитися на свята вам заважає почуття провини, Олена Шершньова підкреслює: провина підпускається через взяття відповідальності. Замість того, аби картати себе, зосередьтеся на тому, що ви можете зробити для тих, хто потребує допомоги. Взявши на себе цю відповідальність – вдасться відпустити й почуття провини.

"Замість того, аби застрягати в почутті провини, подумайте, що ви реально можете зробити для інших. Це може бути різдвяний кошик вимушеним переселенцям, пакунок із необхідним на фронт нашим захисникам та захисницям або навіть буденна допомога тим, хто поруч", — додала експертка.

Як підтримати себе в святковий період

Олена Шершньова акцентує, що важливо наповнювати себе, щоб бути корисними іншим. "Щоб підтримувати інших, треба спершу підтримати себе. Тож подумайте, як ви можете наповнити себе у ці святкові дні. Достатній сон, прогулянки на свіжому повітрі, діджитал детокс – це найменше, що ви можете зробити для себе", — порадила психологиня.

За її словами, якщо передноворічна підготовка виснажує вас, варто дозволити собі скоротити список обов'язкових справ, спростити святкове меню та дослухатися до того, чого б вам насправді хотілося б.

"Часто ми робимо щось, бо так "треба". Але якщо перестати діяти на автоматі і замислитися, чи дійсно воно "треба", вдасться почути свої справжні потреби. А вони можуть бути про елементарний відпочинок в тиші, спокійний вечір за розмовою з близькою людиною або просто час наодинці з собою. Тож дайте собі це! І для вашого ментального здоров’я це буде краще, ніж десяток медитацій "бо-так-треба"", — каже вона.

Різдво та Новий рік як острівець позитивних емоцій

Олена Шершньова також наголошує, що святкування Різдва і Нового року є важливою частиною українських традицій.

"Різдво — це момент, коли ми можемо відчути єдність з близькими та з усіма українцями. Це острівець радості серед океану стресу, який здатен бодай трохи відновити наші емоційні сили", — додала психологиня.

"Створіть собі святковий настрій за допомогою маленьких радостей. І тоді Різдво стане світлішим і для вас, і для ваших близьких, і для наших захисників та захисниць, і для нашої країни", — резюмувала експертка.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця