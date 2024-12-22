Зачем отпаривать искусственную елку: гениальный лайфхак, который пригодится перед праздниками (видео)

Чтобы елка выглядела пышной и красивой, понадобится лишь одна привычная вещь и немного времени. После главное украшение будет радовать своим видом.

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Новый год и Рождество — любимые праздники для многих. Многие заранее наряжают елку, чтобы придать дому атмосферу праздника. Искусственная елка давно уже стала хорошей альтернативой живому дереву: это и прекрасная возможность позаботиться об окружающей среде, и сэкономить средства. Если же такое украшение выглядит не очень привлекательно, можно улучшить внешний вид с помощью простого лайфхака. Им поделилась украинская блогерша Александра Чорий в TikTok.

Оказывается, одна действенная хитрость поможет улучшить внешний вид елки. С помощью обычного отпаривателя ее можно сделать более пышной.

По словам Александры, под действием пара каждая иголочка распрямляется без лишних усилий и принимает красивую и естественную форму. Однако в комментариях к видео уточнили, что елка должна быть с длинными иголками.

Также под видео отмечали, что такой трюк можно сделать даже в случае, если отсутствует отпариватель. Для этого достаточно взять кастрюлю с горячей водой и провести ею возле веточек.

Ранее эксперт в области энергетики Юлия Мон рассказывала о благоприятных и неблагоприятных секторах для установки новогодней красавицы и в каких цветах хорошо ее украшать. Также она называла благоприятные даты для ее установки.

Добавим, что елка может быть причиной ухудшения здоровья у домашних животных. Поэтому, чтобы обезопасить собаку от похода к ветеринару, лучше придерживаться нескольких правил.