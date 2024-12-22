Навіщо відпарювати штучну ялинку: геніальний лайфхак, який знадобиться перед святами (відео)

Щоб ялинка виглядала пишною і красивою, знадобиться лише одна звична річ і трохи часу. Після головна прикраса буде радувати своїм виглядом.

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Новий рік та Різдво — улюблені свята для багатьох. Багато хто заздалегідь наряджає ялинку, щоб придати дому атмосферу свята. Штучна ялинка давно вже стала гарною альтернативою живому дереву: це і чудова можливість попіклуватись про навколишнє середовище, і зекономити кошти. Якщо ж така прикраса виглядає не дуже привабливо, можна покращати зовнішній вигляд за допомогою простого лайфхаку. Ним поділилась українська блогерка Олександра Чорій в TikTok.

Виявляється, одна дієва хитрість допоможе покращити зовнішній вигляд ялинки. За допомогою звичайного відпарювача її можна зробити більш пишною.

За словами Олександри, під дією пари кожна голочка розпрямляється без зайвих зусиль та приймає гарну і природну форму. Однак в коментарях до відео уточнили, що ялинка має бути з довгими голками.

Також під відео зазначали, що такий трюк можна зробити навіть у випадку, якщо відсутній відпарювач. Для цього достатньо взяти каструлю із гарячою водою і провести нею біля гілочок.

Раніше експертка в області енергетики Юлія Мон розповідала про сприятливі та несприятливі сектори для встановлення новорічної красуні та в яких кольорах добре її прикрашати. Також вона називала сприятливі дати для її встановлення.

Додамо, що ялинка може бути причиною погіршення здоров'я у домашніх тварин. Тому, щоб убезпечити собаку від походу до ветеринара, краще дотримуватися декількох правил.