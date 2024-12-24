Чим займались звіздарі та хто такі міхоноші: таємниці святкування Різдва в Україні

Різдво — це не тільки велике свято, а й закінчення посту. Тому люди відпочивали, ходили до друзів та знайомих, колядували та відвідували церкву. Фокус детально розповідає про свято.

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В Україні одним із найважливіших церковних свят було Різдво Христове. Це особливий період, який символізує тепло, родинні зв'язки, світлу радість. Святкують його 25 грудня і воно має багато традицій. Фокус ділиться основними ключовими елементами святкування Різдва.

Різдво: історія свята

Саме цього дня сталась велика подія для християнського світу — у Вифлеємі народився Ісус Христос. Він був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства.

Його мати Марія та її чоловік Йосип жили в Назареті, а до Вифлеєму прийшли, виконуючи наказ правителя Августа з'явитися всьому населенню на перепис. Оскільки в цей час зібралось дуже багато людей, Марія та Йосип не змогли знайти місця для ночівлі. Прихисток вони знайшли в невеликій печері, де за поганої погоди зазвичай ховалися чабани. Саме там і народився Син Божий Ісус Христос. В цей час в небі засяяла Вифлеємська зоря.

Після народження з неба спустився янгол й повідомив чабанам про народження Сина Божого. Вони перші прийшли вклонитись немовляті. За ними до печери прийшли язичницькі мудреці й принесли йому подарунки: золото, ладан і миро. Золото символізувало царську владу, ладан — Божу волю, смирно — долю пророка. Саме тих давніх часів сягає традиція виготовляти вифлеємську зірку та прикрашати нею новорічну ялинку.

Святвечір 2024: як святкується та головні традиції

Напередодні Різдва, тобто 24 грудня, святкують Святвечір. У цей день прийнято дотримуватись посту. За традицією дорослим не можна вечеряти до першої зірки.

На столі обов’язково мають стояти 12 страв — на честь 12 апостолів. Серед них кутя, узвар, капусняк, вареники та інші пісні страви, адже Святвечір знаменує закінчення суворого сорокаденного різдвяного посту. Однак іноді українці готували й меншу кількість страв — на столі могло бути 7, 9 чи 12 частувань.

Найголовніша страва на Святвечір — це кутя. Традиційно її готували з пшеничної каші, однак іноді й експериментували. Спочатку під час святкової вечері куштували її, а вже потім — решту страв. Однак нічого не можна доїдати повністю: за традицією треба залишити потроху в кожній тарілці, щоб вдома завжди була їжа.

Різдво 2024: головні символи свята

Головними символами Різдва в Україні є:

різдвяна восьмикутна зірка – символ світла, сонця та Бога. Цифра вісім символізує восьмий день, вічне царювання Месії;

дідух, який символізує урожай, добробут, багатство, безсмертність предків, духовне життя українців та виступає оберегом роду. Зазвичай дідух — це сніп вівса, котрий на Святвечір господар разом із сином вносять до хати та ставлять на покуть;

вертеп — це театралізоване дійство, котре зображує історію появи на світ Сина Божого. Перевдягнені хлопці та дівчата ходили домівками та виконували постановки;

коляда — молитовні пісні, які сповіщали про народження Ісуса у Віфлеємі. Колядники уособлювали ангелів, які сповіщали про цю новину.

Колядування: як відбувалось дійство

Традиційно вранці 25 грудня діти й дорослі йдуть у гості до родичів, сусідів і знайомих та колядують, тобто вітають із народженням Ісуса Христа обрядовими різдвяними піснями та віршами-колядками. Своєю чергою господарі оселі пригощають колядників солодощами, випічкою та дають гроші, якщо привітання сподобалося.

Колядувати повинно щонайменше троє осіб, оскільки три головні ролі ніяк не можна було замінити або викреслити. Першим ішов "звіздар" — людина, що краще за всіх знає колядки, з гучним голосом і з виготовленою з підручних засобів зіркою. За ним — "дзвонар". Він повинен був нести великий дзвіночок, дзвонити в нього й оповіщати все село про те, що колядники йдуть. На третю роль, "міхоноші", потрібен був сильний хлопець — він мав носити мішок для подарунків учасникам дійства.

Різдво 2024: що необхідно робити в цей день

Традиційно на Різдво українці вітаються фразою "Христос народився!". У відповідь слід сказати "Славімо його!".

Багато українців 25 грудня відвідують урочисте різдвяне богослужіння. У церквах співають різдвяні пісні, моляться за мир і злагоду. Також в цей день ходять в гості до родичів і друзів. У перший день Різдва закінчується піст, тож українці сідають за вже по-справжньому святковий стіл.

Раніше Фокус розповідав про кілька ключових елементів святкування Різдва в Україні. Зокрема, у Карпатах розпалюють великі багаття, символізуючи світло Христа.

Також варто знати, коли варити кутю за новим календарем. Також варто знати, коли слід носити хрещеним вечерю.