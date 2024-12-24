Чем занимались звездочеты и кто такие михоноши: тайны празднования Рождества в Украине

Рождество — это не только большой праздник, но и окончание поста. Поэтому люди отдыхали, ходили к друзьям и знакомым, колядовали и посещали церковь. Фокус подробно рассказывает о празднике.

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В Украине одним из важнейших церковных праздников было Рождество Христово — один из важнейших церковных праздников. Это особый период, который символизирует тепло, семейные связи, светлую радость. Отмечается оно 25 декабря и имеет много традиций. Фокус делится основными ключевыми элементами празднования Рождества.

Рождество: история праздника

Именно в этот день произошло великое событие для христианского мира — в Вифлееме родился Иисус Христос. Он был послан Богом на землю для искупления грехов и спасения человечества.

Его мать Мария и ее муж Иосиф жили в Назарете, а в Вифлеем пришли, выполняя приказ правителя Августа явиться всему населению на перепись. Поскольку в это время собралось очень много людей, Мария и Иосиф не смогли найти места для ночлега. Приют они нашли в небольшой пещере, где при плохой погоде обычно прятались чабаны. Именно там и родился Сын Божий Иисус Христос. В это время в небе засияла Вифлеемская звезда.

После рождения с неба спустился ангел и сообщил чабанам о рождении Сына Божьего. Они первые пришли поклониться младенцу. За ними в пещеру пришли языческие мудрецы и принесли ему подарки: золото, ладан и миро. Золото символизировало царскую власть, ладан — Божью волю, миро — судьбу пророка. Именно тех давних времен достигает традиция изготавливать вифлеемскую звезду и украшать ею новогоднюю елку.

Сочельник 2024: как празднуется и главные традиции

Накануне Рождества, то есть 24 декабря, отмечается Сочельник. В этот день принято соблюдать пост. По традиции взрослым нельзя ужинать до первой звезды.

На столе обязательно должны стоять 12 блюд — в честь 12 апостолов. Среди них кутья, узвар, капустняк, вареники и другие постные блюда, ведь Сочельник знаменует окончание строгого сорокадневного рождественского поста. Однако иногда украинцы готовили и меньшее количество блюд — на столе могло быть 7, 9 или 12 угощений.

Самое главное блюдо на Сочельник — это кутья. Традиционно ее готовили из пшеничной каши, однако иногда и экспериментировали. Сначала во время праздничного ужина пробовали ее, а уже потом — остальные блюда. Однако ничего нельзя доедать полностью: по традиции надо оставить понемногу в каждой тарелке, чтобы дома всегда была еда.

Рождество 2024: главные символы праздника

Главными символами Рождества в Украине являются:

рождественская восьмиугольная звезда — символ света, солнца и Бога. Цифра восемь символизирует восьмой день, вечное царствование Мессии;

дидух, который символизирует урожай, благосостояние, богатство, бессмертие предков, духовную жизнь украинцев и выступает оберегом рода. Обычно дидух это сноп овса, который на Сочельник хозяин вместе с сыном вносят в дом и ставят на покуть;

вертеп — это театрализованное действо которое изображает историю появления на свет Сына Божьего. Переодетые ребята ходили по домам и выполняли постановки;

коляда — молитвенные песни, которые сообщали о рождении Иисуса в Вифлееме. колядники олицетворяли ангелов, которые сообщали об этой новости.

Колядование: как происходило действо

Традиционно утром 25 декабря дети и взрослые идут в гости к родственникам, соседям и знакомым и колядуют, то есть поздравляют с рождением Иисуса Христа обрядовыми рождественскими песнями и стихами-колядками. В свою очередь хозяева дома угощают колядников сладостями, выпечкой и дают деньги, если поздравление понравилось.

Колядовать должно по меньшей мере три человека, поскольку три главные роли никак нельзя было заменить или вычеркнуть. Первым шел "звездочет" — человек, который лучше всех знает колядки, с громким голосом и с изготовленной из подручных средств звездой. За ним — "звонарь". Он должен был нести большой колокольчик, звонить в него и оповещать все село о том, что колядники идут. На третью роль, "михоноши", нужен был сильный парень — он должен был носить мешок для подарков участникам действа.

Рождество 2024: что необходимо делать в этот день

Традиционно на Рождество украинцы приветствуются фразой "Христос родился!". В ответ следует сказать "Славим его!".

Многие украинцы 25 декабря посещают торжественное рождественское богослужение. В церквях поют рождественские песни, молятся за мир и согласие. Также в этот день ходят в гости к родственникам и друзьям. В первый день Рождества заканчивается пост, поэтому украинцы садятся за уже по-настоящему праздничный стол.

Ранее Фокус рассказывал о нескольких ключевых элементах празднования Рождества в Украине. В частности, в Карпатах разжигают большие костры, символизируя свет Христа.

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