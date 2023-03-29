Війна коштує грошей: скільки за місяць витрачає Україна на захист своєї незалежності

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що нещодавно парламент підтримав збільшення суми видатків на захист держави, тому потрібно створити умови для фінансування військового бюджету.

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Україна витрачає на війну проти російських окупантів приблизно 130 мільярдів гривень на місяць. При цьому доходи держбюджету майже вдвічі нижчі, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у розмові з представниками Європейської бізнес-асоціації у вівторок, 28 березня.

Чиновник зазначив, що зараз головне завдання України – створити умови для фінансування бюджету. При цьому, за словами міністра, парламент уже підтримав зміни до держбюджету, тому сума видатків на захист держави збільшиться.

"Ключове завдання – створити умови для фінансування військового бюджету (адже держбюджет отримує 80 мільярдів гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 мільярдів гривень на місяць", — розповів Сергій Марченко.

Чиновник також наголосив, що у 2023 році важливо зібрати вже заплановані податки, але кардинальних змін у податковій сфері не передбачається.

Довоєнні податки повертаються

Пільгова система оподаткування, в рамках якої бізнес міг сплачувати лише 2% податку від доходу замість довоєнних 5%, буде скасовано 1 липня 2023 року.

У січні голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев розповів, що спростити податкову систему довелося через війну, щоб пожвавити підприємства, які були в заціпенінні від шоку на тлі повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України.

"Ми запровадили 2% податок у березні, коли вся економіка перебувала в оточенні від шоку війни. Податок став тим чинником, який, серед інших, пожвавив підприємства", — наголосив він.

Водночас пресслужбі Міністерства фінансів на початку року повідомляли, що Україна зобов'язалася повернути довоєнні податки для отримання нової кредитної програми МВФ.

У рамках співпраці з фондом Україна також пообіцяла не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що Україна та МВФ погодили чотирирічний пакет фінансування, сума якого складе 15,6 млрд доларів. Очікується, що в рамках договору вивільнено великомасштабне пільгове фінансування для України від міжнародних донорів і партнерів.

Фокус писав, що в оприлюдненому в ЦЕС консенсус-прогнозі потреби України у фінансуванні протягом 2023 року оцінили від $44,8 млрд до $57,0 млрд (в середньому $51,1 млрд).