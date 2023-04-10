В Украине упростили ввоз товаров для ВСУ: что разрешили доставлять без пошлин

Техника, вооружение, боеприпасы и сопутствующие услуги, ввозить которые теперь можно будет без НДС пошлин, составляют насущную потребность Вооруженных сил Украины и других структур сектора обороны и безопасности государства.

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За ввоз в Украину товаров для безопасности и обороны больше не нужно платить НДС пошлину. Соответствующие законопроекты народные депутаты поддержали в целом 10 апреля 2023 года. Так, за законопроект №9061 проголосовали 317 парламентариев, а за №9062 – 316.

Речь, среди прочего, идет о порохе, взрывчатых веществах, специальной химии для производства боеприпасов. А кроме того автомобилях спецназначения и военных кораблях.

"Остро стоит вопрос организации производства боеприпасов в Украине, ремонта образцов вооружения и военной техники западных образцов, которые поставлялись как материально-технической помощи и не могут быть отремонтированы силами предприятий национальной экономики Украины", – говорится в пояснительной записке к законопроекту №9061.

При этом ожидается поставка ряда позиций техники, вооружений, боеприпасов и сопутствующих услуг, которые "представляют неотложную потребность ВСУ и других структур сектора обороны и безопасности государства". В частности, речь о:

средствах радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы;

средствах радиолокации;

системах наблюдения и наведения;

боевых кораблях и катерах;

а также их компонентов по внешнеэкономическим контрактам.

Также предлагается освобождение от налогообложения НДС операции по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.

В НБУ сняли некоторые ограничения на покупку военной техники

В начале марта 2023 года Нацбанк уточнил перечень кодов товаров, которые могут покупать физлица-волонтеры за рубежом для поддержки обороноспособности страны. Так, 1 января года начал действовать закон "О Таможенном тарифе Украины", в который был внесен обновленный новый код для беспилотников.

Поэтому Нацбанк внес этот код в перечень товаров оборонного назначения, теперь волонтеры могут покупать их за пределами Украины. В перечень также попали:

тепловизоры;

рации;

бронежилеты;

каски;

шлемы;

военная и тактическая форма, обувь;

защитная одежда.

Напомним, НДС на бензин, газ и дизель поднимут до уровня, который был до полномасштабного вторжения России. По словам главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, снижение НДС на топливо было ошибкой.