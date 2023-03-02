Беспилотники без ограничений: в НБУ разрешили волонтерам тратить больше денег на военную технику

В Нацбанке расширили перечень товаров, при покупке которых за границей можно без ограничений рассчитываться гривневыми платежными картами.

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Национальный банк Украины (НБУ) с четверга, 2 марта 2023 года смягчил некоторые валютные ограничения. Сделано это для того, чтобы волонтерам ничто не мешало оказывать поддержку пострадавших от землетрясений в Турции, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор уточнил перечень кодов товаров, которые могут покупать физлица-волонтеры за рубежом для поддержки обороноспособности страны. Так, 1 января 2023 года начал действовать закон "О Таможенном тарифе Украины", в который был внесен обновленный новый код для беспилотников.

Поэтому Нацбанк внес этот код в перечень товаров оборонного назначения, теперь волонтеры могут покупать их за пределами Украины. В перечень также попали:

тепловизоры;

рации;

бронежилеты;

каски;

шлемы;

военная и тактическая форма и обувь;

защитная одежда.

В НБУ также напомнили, что с 6 августа 2022 года волонтеры могут без ограничений рассчитываться за границей гривневыми платежными карточками, при покупке товаров из списка Нацбанка. А с 4 апреля волонтерам разрешили покупать валюту и переводить ее за границу, чтобы покупать дозволенные товары в пределах ежемесячного лимита в 400 тыс. грн.

Более того, со 2 марта у резидентов и нерезидентов появилась возможность перечислять валюту фонду посольства Турецкой Республики в Украине для поддержки пострадавших от землетрясений. Также этому фонду разрешили покупать иностранную валюту и переводить ее за границу. Этот перевод будет происходить в рамках гуманитарной миссии AFAD министерства внутренних дел Турции, турецкого Красного полумесяца и МИДа.

Ранее Фокус рассказывал, что по данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2023 года, составил 803,4 млн долл. Это на 170,5 млн долл больше, нежели годом ранее.

Также напомним, что Нацбанк расширил возможности для страховых компаний по уплате страховых платежей в рамках договоров перестрахования, которые заключались с перестраховщиками-нерезидентами.