Сколько валюты ввезли в Украину в начале 2023 года: данные НБУ

Объем ввезенной наличности за декабрь стал максимальным с февраля 2022 года.

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Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2023 года, составил $803,4 млн. Это на $170,5 млн больше, чем в декабре 2022 года, свидетельствуют данные НБУ.

Объем ввезенной наличности за декабрь стал максимальным с февраля прошлого года.

[ + – ] Сколько валюты ввезли в Украину в январе 2023 года Фото: НБУ

Что касается вывоза валюты со страны то, по данным НБУ, в январе из Украины было вывезено $57,4 млн, что на $12 млн. долларов больше, чем в декабре.

[ + – ] Сколько валюты вывезли из Украины Фото: НБУ

Почему украинцы, несмотря на войну, активно покупали валюту в начале 2023 года

Чистая покупка валюты составила 564 млн долларов. То есть в первый месяц 2023 украинцы купили на 100,3 млн больше, если сравнивать с декабрем прошлого года.

Резкий скачок спроса на иностранную валюту начался еще в декабре 2022 года. В НБУ объяснили причину: так произошло из-за значительной потребности в импорте энергоносителей и электрооборудования, о чем свидетельствуют данные Макроэкономического и монетарного обзора Нацбанка.

"Спрос на валюту формировали предприятия топливно-энергетической отрасли, а также банки для обеспечения расчетов с международными платежными системами", — рассказали в НБУ.

Ранее Фокус рассказывал, выведут ли из обращения гривну после того, как Украина вступит в Европейский Союз. Также мы писали, что Нацбанк расширил возможности для страховых компаний по уплате страховых платежей в рамках договоров перестрахования, которые заключались с перестраховщиками-нерезидентами.