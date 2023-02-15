После вступления в Европейский Союз: откажется ли Украина от гривны в пользу евро

В Нацбанке считают, что Украине лучше иметь собственную валюту и автономную монетарную политику, чем торопиться с переходом на евро.

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Украина до 2025 года рассчитывает вступить в Европейский Союз, в котором большинство стран используют евро как национальную валюту. Но в Нацбанке считают, что даже после интеграции в ЕС Украина не будет выводить из обращения гривну. Об этом рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, некоторые страны, которые ставали частью Евросоюза, сталкивались с определенными проблемами в монетарной политике. Поэтому, по мнению Сергея Николайчука, Украине лучше брать пример с тех государств, которые не переходили на евро, как Чехия и Польша.

"От своих коллег из центробанков этих стран я еще 10–15 лет назад слышал о планах войти в Еврозону, но эти планы пока выглядят эфемерными. То есть у них есть это обязательство, но это вопрос долгосрочной перспективы. Пока они не делают каких-либо конкретных шагов для введения евро", — рассказал он.

А наличие автономной монетарной политики, как отметил замглавы НБУ, для Украины – это скорее благо, чем недостаток.

"Хотя господин Бендукидзе после революции 2014 поддерживал мнение, что Украине свою монетарную политику лучше передать на аутсорсинг, зафиксировать обменный курс, а в идеале вообще перейти на евро", – добавил банкир.

Вместе с тем Николайчук считает, что с тех пор в Украине произошел значительный прогресс в институциональной способности центрального банка.

"Поэтому, мне кажется, не стоит торопиться в направлении отказа от собственной валюты и автономной монетарной политики", — подытожил Сергей Николайчук.

Тем временем в Национальном банке Украины занимаются разработкой дорожной карты для постепенного ослабления валютных ограничений, которые были введены практически сразу после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Но от фиксированного курса гривны к доллару НБУ откажется когда для этого возникнут предпосылки.

Также напомним, что Нацбанк расширил возможности для страховых компаний по уплате страховых платежей в рамках договоров перестрахования, которые заключались с перестраховщиками-нерезидентами.

Еще Фокус писал, что украинской экономике для функционирования в 2023 году нужно от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки. Международный валютный фонд (МВФ) уже работает над программой по поддержке правительства Украины, большую часть денег предоставят США и Европейский Союз.